香港66歲女子接種疫苗後死亡 獲賠756萬元

香港一名66歲女子接種COVID-19病苗後死亡，最近獲賠款港幣200萬元（新台幣756萬元），這是本地首宗接種COVID-19疫苗後死亡而獲賠償的個案。

綜合本地媒體的報導，死者於去年7月接種第一針「復必泰」疫苗後死亡，解剖結果證實死因是心肌炎，官方委任的專家委員會無法確定死者的心肌炎和接種疫苗是否有因果關係。

官方成立的保障基金規定，若關聯不確定，相關人士仍可獲發死亡保障額。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發超過兩年，港府自去年初起為市民接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

當局同時成立了接種疫苗保障基金，為接種疫苗後出現副作用的人作出賠償。

據報導，截至4月23日，基金已批出3300萬元賠償，個案涉及嚴重過敏反應、面癱、住院治療及多形性紅斑等。