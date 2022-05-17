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Omicron亞變種進入廣東 傳播力更強

中央社 / 台北17日電

中國廣東近日發現1例境外輸入確診者感染Omicron BA.2.12.1亞型病毒株的病例，這也是中國首次發現該變異株。

據央廣網等陸媒報導，「中國疾控預防控制中心週報」（China CDC Weekley）16日通報，中國首例確診感染Omicron BA.2.12.1的境外輸入病例的具體情況，來自非洲國家肯亞，患者是一名中國男性。

4月23日一架從肯亞起飛的國際航班抵達廣東省廣州市白雲國際機場，這架航班的所有旅客都被轉移至隔離酒店，進行14天常規醫學觀察與核酸檢測。

當中一名27歲的中國男性，在4月27日通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒核酸檢測呈陽性。患者有完整的COVID-19疫苗接種史，並且在過去14天內沒有接觸其他COVID-19病例。確診後，他被轉至廣州市第八人民醫院接受治療。

4月30日基因分型結果顯示，患者感染了OmicronBA.2.12.1。

報導並指出，一些研究表明Omicron BA.2.12.1的傳播率比BA.2快了23%至27%。亞變種傳播非常迅速，導致美國許多地區又爆發感染，至少17個國家通報病例。

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