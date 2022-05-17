中國大連實施常態化核酸檢測 男女有別

據中國媒體「澎湃新聞」16日晚間報導，大連市全市各區今天開始實施常態化核酸檢測，並且採取男女檢測時間點錯開的方式執行。

中國採清零總方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，頻繁實施全民核酸檢測。為了核酸檢測常態化，當局下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，被視為繼封城後又一超大規模的社會實驗。

據專業機構估算，常態化PCR檢測恐年耗人民幣1兆4500億元（約新台幣6兆3520億元），相當於中國2021年GDP的1.5%，儘管所費不貲，中國各省市仍因地制宜頒布各自的常態化檢測措施，以貫徹黨中央指令。

據澎湃新聞報導，大連市疫情防控總指揮部9日曾宣導，家庭內共同居住人一週內錯開執行篩查，務必使常態化核酸檢測的監測和預警發揮最大效用。

報導指出，16日疫情防控總部召開記者會進一步說明，常態化檢測時間原則上集中在每週二、週四、週六；週二對男性市民採檢、週四對女性市民採檢，週六不分性別均可。

報導說，因病毒變異株Omicron傳播速度快，安排不同人群分別在每週二、四、六分別檢測，有利於早期發現。

報導指出，另考量家庭聚集是形成社區傳播的重大風險，使家庭成員分布於不同時間檢測，更有利於發現家庭成員感染的潛在風險，提高檢測時效性。

報導說，週二對男性、週四對女性，分開檢測對同個家庭相當於每週兩次監測，落實最經濟、最便捷的篩查可發揮最大限度的預警作用。週六則是針對平時沒時間的所有人採樣，而且延長服務時間，解決市民在工作日不方便檢測的難題。

報導說，大連市疫情防控部門稍早指出，一週一次核酸檢測，基本能夠滿足低風險民眾篩查所需，高風險民眾如機場港口、醫療機構工作人員等，則按照原有規定，到指定地點採樣。

大連防疫部門男女有別的規劃，當地民眾相繼在微博公眾號「大連發布」留言，「某些地區真是不搞層層加碼不舒服，家庭成員分布在不同時間檢測，老百姓憑什麼不能根據自己時間安排？為什麼一定要限制男女」。

也有人不滿指出，「受男女時間限制，社區檢測的結果就醫趕不上，難道非要老百姓再自費檢一遍嗎」。

另有民眾建議，「說實話，檢測程序，方式越簡單，參與的民眾就越多，二四六的，只會讓百姓亂糟糟的一堆，7日內常規性核酸檢測就可以了，無須分日子、分男女」。