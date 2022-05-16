疫苗通行證失去意義 香港學者建議政府取消

香港大學高本恩、陳德光等兩名學者今天在報章撰文，建議政府放棄疫苗通行證措施，因為這種作法已經沒有意義。

今年1月，本地爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情後，港府分階段實施疫苗通行證，大致要求所有進入食店或各類場所的人，必須接種一定劑次疫苗。

疫苗通行證實施後，除了獲豁免的人外，沒有接種的人不能進入食店或其他場所。

兩名學者建議取消有關措施，他們是港大李嘉誠醫學院公共衛生學院流行病學講座教授高本恩，以及港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光。

他們在明報聯名撰文指出，過去一年，疫苗通行證曾在世界各地推行，目的是提高疫苗接種率，以減低疫情爆發對公共衛生的影響。

文章表示，香港當局自今年2月推行疫苗通行證措施至今，本地疫情不斷變化，政策也應適時檢討。

文章指出，只有當年輕成年人拒絕接種會令公眾利益蒙受重大損失，例如令醫療系統不堪負荷而瀕臨崩潰，「我們才有足夠理據限制他們的個人自由，甚至剝削其上學或上班權利」。

但目前實施的病苗通行證已失去意義，原因之一是本地市民接種疫苗率高，近92%人口已接種第一劑疫苗，近86%亦已接種第二劑。

再者，港人經過大量感染後築起了群體免疫屏障，第5波疫情正在逐漸減退，並將在數週內結束。

此外，香港年輕成年人的重症及死亡率遠低於長者。

基於以上原因，文章認為，本地群體免疫水平高，此時續推疫苗通行證已失去意義，無助控制往後疫情感染數字。

文章並表示，至今還未接種的一些年輕成年人就算選擇不接種，或只接種一劑或兩劑疫苗，難言會因此拖垮醫療系統。

總而言之，文章認為，在「知情同意」原則下，市民有權拒絕接種疫苗，現在年輕成年人若拒絕接種，或不能上學上班，政策嚴重限制個人自由，本質上取締了「知情同意」原則。

因此，兩名學者不贊成政府繼續透過脅迫性的政策強加年輕成年人，並倡議當局讓60歲以下成年人毋須使用疫苗通行證進入指定處所。