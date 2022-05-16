快訊

獨家／居家隔離用哪些藥才賠？11壽險總座明會商

中重症增148例 29死中16人未接種疫苗

直播／仍破6萬例！本土61697例、死亡29例 境外57例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗通行證失去意義 香港學者建議政府取消

中央社 / 香港16日電

香港大學高本恩、陳德光等兩名學者今天在報章撰文，建議政府放棄疫苗通行證措施，因為這種作法已經沒有意義。

今年1月，本地爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情後，港府分階段實施疫苗通行證，大致要求所有進入食店或各類場所的人，必須接種一定劑次疫苗。

疫苗通行證實施後，除了獲豁免的人外，沒有接種的人不能進入食店或其他場所。

兩名學者建議取消有關措施，他們是港大李嘉誠醫學院公共衛生學院流行病學講座教授高本恩，以及港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光。

他們在明報聯名撰文指出，過去一年，疫苗通行證曾在世界各地推行，目的是提高疫苗接種率，以減低疫情爆發對公共衛生的影響。

文章表示，香港當局自今年2月推行疫苗通行證措施至今，本地疫情不斷變化，政策也應適時檢討。

文章指出，只有當年輕成年人拒絕接種會令公眾利益蒙受重大損失，例如令醫療系統不堪負荷而瀕臨崩潰，「我們才有足夠理據限制他們的個人自由，甚至剝削其上學或上班權利」。

但目前實施的病苗通行證已失去意義，原因之一是本地市民接種疫苗率高，近92%人口已接種第一劑疫苗，近86%亦已接種第二劑。

再者，港人經過大量感染後築起了群體免疫屏障，第5波疫情正在逐漸減退，並將在數週內結束。

此外，香港年輕成年人的重症及死亡率遠低於長者。

基於以上原因，文章認為，本地群體免疫水平高，此時續推疫苗通行證已失去意義，無助控制往後疫情感染數字。

文章並表示，至今還未接種的一些年輕成年人就算選擇不接種，或只接種一劑或兩劑疫苗，難言會因此拖垮醫療系統。

總而言之，文章認為，在「知情同意」原則下，市民有權拒絕接種疫苗，現在年輕成年人若拒絕接種，或不能上學上班，政策嚴重限制個人自由，本質上取締了「知情同意」原則。

因此，兩名學者不贊成政府繼續透過脅迫性的政策強加年輕成年人，並倡議當局讓60歲以下成年人毋須使用疫苗通行證進入指定處所。

新冠肺炎

延伸閱讀

受限資格打第四劑人不多 82歲爺爺秀小黃卡格子全滿

影／第4劑疫苗開打 與第3劑需至少間隔5個月

影／首批輝瑞兒童疫苗到貨 77.76萬劑今晨抵台

影／打滿3劑疫苗免居隔？ 陳其邁建議0+7再加2劑居家快篩

相關新聞

鄭州女大生害6000人隔離 網竟喊「處死」 專家：清零變政治運動

近日，河南省鄭州大學一名女學生外出返校後確診，校方隨即宣布對南校區6000餘人實施隔離，其中1000人轉運至方艙。之後，...

上海逾7成超市開門 迎報復式消費 重現排隊「盛況」

在疫情逐漸趨緩轉向常態化防控後，上海16日起分階段推進復商復市。上海超過七成超市重現排隊的「盛況」，理髮店顧客上門，漢堡...

出艙者被歧視 上海男街頭睡了23天 12歲男童康復被迫住酒店

儘管上海官方多次重申新冠患者治療出院後，各單位與原社區要安置他們，但仍有許多人無家可回或有家歸不得。上海一名離開方艙醫院...

疫下仍客似雲來 港百年名店同興泰記無接棒人將熄燈

再有百年老店即將畫上句號。上環海味街歷史最悠久、創立於1919年的海味店、「同興泰記」，將於下月2日最後一天營業後正式結...

港恐爆第6波？餐協轟造成恐慌 張竹君：疫情有上升跡象

港大醫學院院長梁卓偉表示，過去數星期，每日新冠病毒感染個案維持在300宗左右，意味病毒的即時有效繁殖率維持在1，稍有差池...

疫苗通行證失去意義 香港學者建議政府取消

香港大學高本恩、陳德光等兩名學者今天在報章撰文，建議政府放棄疫苗通行證措施，因為這種作法已經沒有意義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。