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鄧小平老家 四川廣安單日增逾2百例本土病例

中央社 / 台北15日電

四川14日單日增加209例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，包括13例確診和196例無症狀感染者，98.5%病例集中於前中國領導人鄧小平的故鄉廣安。

據中國衛健委官方15日通報，四川14日單日增加210例病例，其中1例為境外移入，其他209例為本土病例。本土病例包括13例確診，全來自廣安；196例無症狀感染者，其中193例發生於廣安。

據四川省衛生健康委員會15日官方資料，目前無新增死亡病例，四川省現有3個中風險地區，其餘地區均為低風險地區。

截至14日24時，四川省全省累計死亡3例，確診病例2092例（其中境外移入1321例），目前在院隔離治療確診病例40例；尚在醫學觀察無症狀感染者460例，列管密切接觸者7315人。

據四川日報報導，四川省委副書記、省長黃強14日視訊主持疫情防控工作調度會議，他在會上強調，全面落實黨中央國務院部署，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，努力在最短時間內實現社會面清零。

黃強指出，廣安市鄰水縣疫情來勢洶洶、嚴峻複雜，再次拉響戰疫警報，必須快刀斬亂麻，將本輪疫情一網打盡。廣安要盡快找到傳染源並擴大包圍，快速斬斷傳染鏈，決不漏掉潛在感染者。

黃強提到，全面落實「入川即檢」，加強機場、火車站、高速公路出口等點位排查檢測，堵住國省幹道、縣鄉公路和鄉間小道防控漏洞，做到逢人必查、逢車必查，同時避免造成交通擁堵。

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