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北京新增40例 第一輪普篩2006萬人結果出爐

中央社 / 台北14日電

中國北京市今天新增40例COVID-19病例，為實現社會面清零，昨天起展開3輪大規模核酸檢測，首輪結果出爐，共採樣2006萬人，檢出4管混採陽性，也就是僅有40人當中存在陽性病例。

綜合北京當地媒體報導，北京市當局14日下午舉行疫情防控新聞發布會，北京市衛健委黨委委員王小娥作以上通報。

她說，東城、西城、朝陽等12個行政區全域，以及5個生態涵養區重點區域，13日展開區域核酸篩查，共採樣檢測2006萬人，檢出4管（1管10人）混採陽性，豐台區3管、海澱區1管。落位管控、覆核轉運、流調溯源等工作已同步進行中。

北京市政府新聞發言人徐和建說，5月14日和15日，北京市將利用週末繼續有序組織區域核酸篩查，期間倡導市民減少流動，居家休息，就地參加核酸檢測。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，13日下午3時至14日下午3時，北京新增本土感染者40名，其中管控人員37名，社會面3名。4月22日爆發這波本土疫情迄今，北京累計報告1019名感染者，涉及15個區。

據官方通報，北京目前有3起群聚疫情，其中2起是公家機構，今天多名領導因此遭問責。另一起是快遞公司，關聯病例最多的房山區，今天宣布嚴格執行居家辦公，公車、地鐵、網約車全部停運。

北京清華大學今天也宣布封校。通知稱，即日起，進一步加強校門管控，除經過批准的疫情防控和保供人員外，其他人員一律「不進不出」。外賣禁止入校，快遞需經集中消殺。

龐星火表示，當前北京疫情正處於膠著狀態，零星散發病例與聚集性疫情交織，傳播鏈條仍未完全阻斷，要爭分奪秒，與病毒賽跑，早日實現社會面清零。

新冠肺炎

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