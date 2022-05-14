香港承認快篩結果後疫情下降 專家：上海應參考
香港專家金冬雁今天說，香港第五波疫情下降其中一個關鍵原因，是政府承認快篩陽性屬確診，並實施居家隔離，令更多市民願意接受檢測及隔離，減少社區傳播，建議上海應參考。
香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁及2名專家，10日在國際醫學期刊Emerging Microbes &Infections發表文章，分析快篩對香港控制第五波疫情的重要性。
研究收集了今年1月1日至3月26日的數據，發現2月初第五波疫情開始上升時，即時有效病毒繁殖率一度高達平均3.8，即1名感染者平均可傳染3.8人。
香港政府也開始加強社交距離措施，而因確診者太多，醫院病床及隔離措施不足，港府於2月8日公布輕症居家隔離方案；其後再公布2月26日起承認快篩陽性便屬確診，不需再以核酸檢測來覆核。
研究指出，香港2月26日疫情出現轉折點，當天的即時有效病毒繁殖率開始下降，只有2.85；3月5日病毒繁殖率跌破1，只有0.96。
研究指出，確診數字會較病毒繁殖率滯後，3月3日疫情高峰時，有7萬6991例確診，其中5萬6827例是快篩陽性，快篩呈陽性比例在24天內由40%增至70%。
研究並指出，隨著病毒繁殖率下降，確診病例減少。
4月病毒繁殖率一度跌至0.38，近日港府放寬社交距離措施，病毒繁殖率又回升至0.83。
金冬雁今天接受中央社電訪時表示，香港能遏止第五波疫情其中一個重要因素，是政府承認快篩呈陽性屬確診。
他指出，當時香港的核酸檢測能力無法應付需求，檢測要數天甚至10天才有結果，已感染的市民處於傳染性高時沒有被隔離，繼續在社區傳播病毒，當有檢測結果時傳染性已變低。大批市民聚集排隊檢測有一定傳播風險，而且不少市民不想排隊做檢測。
金冬雁指出，政府承認快篩呈陽性便屬確診，令更多市民願意做檢測，只需約20分鐘便有結果，呈陽性便立即居家隔離，大大減低在社區傳播病毒的風險。
針對目前上海面對社會面難清零的問題，金冬雁表示，上海應參考香港的做法，大幅提高使用快篩數量。
他表示，上海也有使用快篩，但只作為輔助性質，並未將快篩效用發揮到最好；上海可考慮連續數日進行全民快篩，找出隱匿感染者。
金冬雁還提到，上海已封城超過1個月，並已進行多次核酸檢測，但疫情仍處於膠著，「過程中肯定有地方出錯，如是否核酸檢測聚集大量市民，反而傳播病毒？或是核酸檢測附近的地方受污染？又或是市民峰湧到超市購物，造成社區傳播？」認為當局應詳細研究。
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