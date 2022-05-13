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中國醫護濫用職權 違規收治病患造成疫情破口

中央社 / 台北13日電

中國四川西南石油大學南充校區校醫院按規定在COVID-19疫情期間，不得收治發燒患者，但兩名院方高層濫用職權逕行收治妻子的高燒胞弟而造成疫情破口，被法院判坐牢1年。

綜合財新網等中國媒體報導，法院判決，兩名被告違反傳染病防治法規定，構成妨害傳染病防治罪，而且適共同犯罪，應分別判處有期徒刑1年。

報導指出，2020年元月正值疫情爆發之初的關鍵時刻，據衛生部門發佈的文件，西南石油大學南充校區校醫院並非收治COVID-19患者的專屬院所，院長李濤下令各單位醫護執行這道命令。

報導說，但李濤與副院長王濟良卻公然違規，罔顧首診醫師提醒不得收治發燒病患的建議，並未把高燒至38.3度的苟姓男子轉其他醫院診治，只因他是王濟良的妻舅。

報導指出，2020年1月22日王濟良致電當班醫生告知妻子的胞弟苟男不適需住院治療，當時患者體溫攝氏38.3度，醫生判斷患者可能染疫建議應轉診。

報導說，護士長及時上報李濤，但王濟良稱妻舅應不是COVID-19引發的肺炎，李濤同意收治，之後院內醫護又多次反應，苟男可能是密接者應轉診，但李濤等院方高層不與理會。

報導指出，同年1月28日，苟男的妻子賈女也因肺炎入院治療，並且都出現發燒等染疫症狀，院內醫護又上告高層建請兩人轉診，但李濤與王濟良仍獨排眾議堅持收治。

報導說，隔天苟男賈女到南充市中新醫院做篩檢得知確診，導致校醫院18名醫護被隔離，也因李濤與王濟良的行徑，被隔離醫護的家人、曾經到醫院治療的病患及病患的親友，都面臨染疫風險。

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