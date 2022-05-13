社會面清零、基本清零、動態清零差在哪？上海這樣解答

上海提出本月中旬實現社會面清零的目標，那麼「社會面清零」標準是什麼？與「社會面基本清零」、「社會面動態清零」有沒有分別？上海市常務副市長吳清表示，結合上海本輪疫情和超大城市實際，綜合專家等各方意見，細化明確「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準。

所謂「社會面基本清零」，指的是以行政區為單位，區內含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等社會面，陽性感染者數量日趨減少、風險可控，雖然每天仍可能有極少數陽性感染者，但如果連續3天單日新增數，佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」。

如果連續3天單日新增數為零，就可以認為是實現「社會面清零」。

至於「社會面動態清零」，是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，通過快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

吳清補充，作為現階段大陸疫情防控的總方針，「動態清零」不是追求絕對的零感染，不是要求疫情所在地沒有陽性感染者，而是強調社會面上的陽性感染者能夠動態、及時地清零，關鍵是守住不出現疫情規模性反彈的底線。

吳清指出，實現「社會面清零」，說明已經阻斷疫情社區傳播，是逐步解封、恢復常態化防控的重要前提條件，「社會面清零」之後，上海將綜合研判，有序恢復正常生產生活秩序，逐步進入社會面動態清零的常態化防控階段。

吳清提到，各類公共場所都應盡快部署「場所碼」或「數字哨兵」，落實應領盡領、應貼盡貼、應掃盡掃、逢掃必驗的防疫舉措，屆時也請廣大上海市民積極配合查驗工作。