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大陸單日增1917例病例 75.5%來自上海市

中央社 / 台北12日電
中國官方通報11日單日增加COVID-19染疫病例1917例（含確診者和無症狀感染者），96.6%為本土病例。上海市單日增加1449例，占整體單日增加病例數75.5%。路透
中國官方通報11日單日增加COVID-19染疫病例1917例（含確診者和無症狀感染者），96.6%為本土病例。上海市單日增加1449例，占整體單日增加病例數75.5%。路透

中國官方通報11日單日增加COVID-19染疫病例1917例（含確診者和無症狀感染者），96.6%為本土病例。上海市單日增加1449例，占整體單日增加病例數75.5%；新增5人死亡，全來自上海市。

據中國國家衛生健康委員會官方數據，5月11日0至24時期間，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例237例；境外移入15例、本土確診病例222例。本土確診病例中，上海144例、北京35例、河南21例，其他省份通報零星案例。

11日單日新增無症狀感染者1680例，其中境外移入50例、本土1630例。無症狀感染者中，上海1305例、遼寧85例、河南77例、江蘇47例、四川25例、青海25例、浙江20例、江西14例、北京11例，其他省份通報零星案例。

截至5月11日24時，現有確診病例7229例（其中重症病例444例），累計死亡病例5203例，累計報告確診病例22萬958例。尚在醫學觀察的無症狀感染者達7萬5532例（境外移入434例）。

綜合中國媒體報導，因應疫情防控，北京12日起執行新規，進入黨政機關、企業與事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場、超市、賓館等公共場所，必須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。上海疫情疫情趨緩，部分社區有條件解封，民生相關服務業陸續開工。

另香港特別行政區累計33萬1420例（出院6萬841例，死亡9355例），澳門特別行政區82例（出院82例）。

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