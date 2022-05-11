鄭州調整封控 恢復正常上班防疫仍嚴
過去一週以來要求居民「足不出戶」的河南省鄭州市，官方昨天深夜發布，今天起調整主城區疫情防控措施，除了封控區和管控區外，恢復正常上班、上學等。
鄭州市在4日按下暫停鍵，目標是以一週時間對實現疫情社會面清零。10日深夜，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告，表示自11日零時起，調整主城區疫情防控措施。
鄭州除了封控區和管控區外，各機關、企業與事業單位恢復正常工作秩序和生產經營；公車、地鐵、計程車、市域內客運恢復正常運營；中小學、幼兒園恢復線下教學，嚴格閉環管理。
不過，非生活必需的密閉性娛樂場所暫不開放。13日前，餐飲場所內用暫不恢復。
鄭州當局對防疫依然嚴格，嚴控聚集性活動，非經貿類活動暫不舉辦，並要求居民非必要不離鄭，確需離鄭者，須持有24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼。
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