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北京累計逾800病例 官方指疫情防控陷膠著

中央社 / 北京10日電
中國北京市從4月22日至今天下午已累計報告COVID-19感染者836例，僅兩個行政區未出現病例。官方今天表示，北京疫情防控正處於膠著狀態。圖／新華社
中國北京市從4月22日至今天下午已累計報告COVID-19感染者836例，僅兩個行政區未出現病例。官方今天表示，北京疫情防控正處於膠著狀態。圖／新華社

中國北京市從4月22日至今天下午已累計報告COVID-19感染者836例，僅兩個行政區未出現病例。官方今天表示，北京疫情防控正處於膠著狀態。

綜合北京日報等媒體報導，北京市10日下午舉行疫情防控新聞發布會通報，9日下午3時至10日下午3時，新增本土感染者59例。

這一波疫情從4月22日至5月10日下午3時，北京市已累計報告836例本土感染者，涉及14個行政區和經濟技術開發區，目前只有遠郊的平谷區和懷柔區沒有出現病例。

北京市政府新聞發言人徐和建說，北京疫情防控正處於膠著狀態，要堅持24小時處置法則，防新增、防擴散、防外溢，盡快實現社會面清零。

截至目前，北京市共有高風險地區21個，中風險地區34個。北京朝陽區和順義區居民都居家辦公，朝陽區內與民生保障無關的企業全部暫停。在全市範圍內，餐廳禁止內用，中小學線上授課，多地進出須持48小時內核酸檢測報告。

新冠肺炎 北京 疫情

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