北京疫情處膠著狀態 過去24小時新增59例感染者

北京近日升級疫情防控措施，但每日新增感染病例依然維持在六十例左右。10日，北京市第330場新冠肺炎疫情防控工作記者會中，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，5月9日15時至10日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者59例。

據北京日報，北京市政府新聞發言人徐和建表示，「北京疫情防控正處於膠著狀態」，要堅持24小時處置法則，防新增、防擴散、防外溢，盡快實現社會面清零。

北京市疫控中心表示，由4月22日至今日下午三時，北京市累計有836宗個案，涉及15個區，其中，朝陽區最多有329宗，房山區226宗。

會中，中鐵十一局集團公司紀委書記李洪安表示，中鐵十一局三公司北京地鐵既有線改造項目駐地，位於北京市房山區閻村鎮大紫草塢村239號，5月8日發現確診病例，目前，已有14名員工核酸陽性。

李洪安介紹，中鐵十一局集團啟動應急預案，成立了疫情防控應急處置領導小組，按當地政府要求，對所有相關人員進行封控管理，密切調查摸清了4月25日至5月9日期間，所有人員的行程軌跡、疫苗接種、核酸檢測情況，對有關場所進行了消殺處理，發生疫情項目，人員共計219人，除確診被收治外，其他均已集中隔離。

該公司按照北京疾控部門屬地的要求，做實疫情防控。一是停工停產，全面封閉施工現場，嚴格管理，嚴防死守，對所有人員進行嚴格管控；二是按照規定採取隔離措施，根據市疾控中心流調報告，將189名密切接觸者安排至集中隔離場所進行集中隔離，其他人員全部按要求進行隔離；三是繼續組織項目全體人員進行核酸檢測，確保不漏一人，繼續做好施工現場、辦公區、生活區環境檢測與消殺；四是加強對確診、隔離人員的心理疏導，做好後勤保障工作，確保不出現疫情外洩。五是立即對北京片區進行全面排查，要求項目全體人員嚴格服從屬地管理要求，迅速切斷可能出現的疫情傳播鏈條，最大限度防止疫情再擴散。

至於前天爆發群聚感染的順義區，該區區政府發言人張艷林表示，順義區進一步強化社會面疫情防控措施，對途經順義區封控區周邊13個公交車站的59條公交線路實行繞行（甩站），地鐵15號線國展站、後沙峪站、南法信站、石門站、順義站臨時封閉。