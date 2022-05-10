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核酸檢測有誤該如何？ 上海著手調查第三方機構

中央社 / 台北10日電
這波疫情以來，眾多上海居民因COVID-19病毒檢測陽性而被迫隔離，但卻傳出有核酸檢測結果錯誤的情況。圖／中國新聞社
這波疫情以來，眾多上海居民因COVID-19病毒檢測陽性而被迫隔離，但卻傳出有核酸檢測結果錯誤的情況。圖／中國新聞社

這波疫情以來，眾多上海居民因COVID-19病毒檢測陽性而被迫隔離，但卻傳出有核酸檢測結果錯誤的情況。上海市衛生官員今天說，已針對相關第三方檢測機構展開調查。

綜合澎湃新聞、北京青年報網等陸媒報導，有中國網友近日反映上海有核酸檢測實驗室出具「假陽性」報告，趙丹丹在疫情防控記者會回應時作了上述表示。

趙丹丹表示，核酸檢測是實現「動態清零」政策的重要支撐和關鍵措施，針對網上部分市民對核酸檢測結果的情況反映，已展開對於相關第三方檢測機構的調查，若發現違法違規問題，將依法依規從嚴查處，絕不姑息。

另據官方香港電台，在回應為何封控如此之久卻仍陸續出現感染者一事，上海市疾控中心副主任孫曉冬在記者會中解釋，許多感染者來自中心城區和近郊區，這些地區往往是老舊社區、舊式胡同或城鄉結合部，也包括城中村較為集中的區域，人口密度高、居住條件與衛生環境相對較差，共用廚房與衛生設施或使用公共廁所等現象較為普遍，存在較多容易導致病毒傳播的風險。

對此，上海市住房城鄉建設管理委副主任金晨指出，當局制定了入戶消毒的相關流程，分為三個階段，分別是工作人員在消毒前與感染者及家屬積極溝通，爭取對方理解與配合；第二是專業隊伍在消毒過程中，嚴格按照標準規範，做好記錄工作；第三是完成消毒後，在社區及時做好公示，告知工作。

上海是中國這波疫情的重災區，不但已封城逾月，並持續進行核酸檢測；近日本土病例雖趨緩，但尚未達到官方設定在隔離管控區以外「社會面清零」的目標。

新冠肺炎 上海

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