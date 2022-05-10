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中國為何堅持清零 官媒：老小疫苗接種率不普及

中央社 / 台北10日電
中國防疫堅持清零並貶抑歐美國家以不干擾民眾正常生活為優先的「躺平」，藉此誇稱制度比西方優越，但中國官媒報導，當局堅持防疫貫徹清零的主因在於，老人與小孩的疫苗接種覆蓋不足。圖／新華社
中國防疫堅持清零並貶抑歐美國家以不干擾民眾正常生活為優先的「躺平」，藉此誇稱制度比西方優越，但中國官媒報導，當局堅持防疫貫徹清零的主因在於，老人與小孩的疫苗接種覆蓋不足。圖／新華社

中國防疫堅持清零並貶抑歐美國家以不干擾民眾正常生活為優先的「躺平」，藉此誇稱制度比西方優越，但中國官媒報導，當局堅持防疫貫徹清零的主因在於，老人與小孩的疫苗接種覆蓋不足。

「歐洲時報」8日報導，中國駐法國大使盧沙野表示，台灣選擇躺平造成醫療體系不堪重負連續多日新增病例破萬，兩相對比，台灣和上海到底哪個防疫效果更好，自有公論。

另據英國「衛報」（The Guardian）報導，過去被譽為全球防疫模範生的台灣，如今面臨Omicron疫情海嘯，衛生當局認為清零政策已不適用，轉為「與病毒共存」，試圖找出新模式。

報導說，由於台灣採取預先防範措施，解除確診強制住院的規定，醫院負荷並未超載。

反觀自今年3月中國爆發兩年多最嚴峻COVID-19疫情以來，重災區上海因貫徹清零至今未解封，隔離區外的社會面清零難達標，衍生諸多光怪陸離的清零亂象更是令人咋舌，被稱之為文革2.0。

儘管如此，中國當局仍堅持清零不改，共青團喉舌「中國青年報」今天報導不證自明，稱清零並非是基於制度優越性，而是實際有難處的不得不然。

報導稱，中國躺平將面臨嚴峻風險，因「一老一小」疫苗接種率總體上還不夠高，「一老一小」疫苗接種率不夠高，不可以「躺平」。

報導並引述復旦大學附屬華山醫院張文宏、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院張欣欣、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟等人於醫學期刊「刺格針」（The Lancet）發表的專文。

文章以上海為例指出，這座中國金融重鎮人口2500萬，總體疫苗接種覆蓋率雖已超過90%，但60歲以上共580萬人，接種疫苗的比例僅62%，60歲以上施打加強劑的只有38%。

報導引述中國衛健委副主任李斌此前表示：「我國是人口大國，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，如果放鬆疫情防控，放任病毒傳播，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例…」

即因如此，張文宏曾建議上門到府打疫苗提升接種率，不過他的提議還沒落實，近來身穿防護衣的「大白」，強行破門入戶就把人帶走隔離及任意噴灑消毒劑，再度導致因貫徹清零而引發的另個次生災難並積累民怨。

至於此前的次生災難包括防疫期間醫院拒絕收治，導致病患淪為人球而枉死急診室，甚至不堪折磨而跳樓自盡，民眾餓肚子蔬菜卻放到爛的物資配送不均，無辜柯基犬被活活打死等，這些網路瘋傳的悲慘俯拾皆是。

不過中國因堅持清零而衍生的最大次生災難，則是當局最重視的穩經濟遭重創。

中國美國商會調查顯示，在官方嚴厲防疫措施導致經營和供應鏈遭受衝擊，近6成的中國美企在這波疫情爆發後，調降今年全年營收預期；而逾5成則將減少或延後在中國的投資項目。

不過更慘的還沒來。中國人民銀行前調查統計司司長盛松成表示，這輪疫情對經濟的影響，主要體現在第2季，估計第2季經濟成長在2.1%左右，上半年經濟成長約3.5%。

中國設定全年經濟成長率的目標是5.5%，首季只有4.8%，上海與另個經濟櫥窗深圳都低於國家標準，首季的經濟成長率分別只有3.1%與2%。

新冠肺炎 上海 隔離

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