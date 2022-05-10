一人陽性整棟隔離惹議 上海疾控：不能一刀切

為實現動態清零，上海近日陸續傳出有社區採「一人陽性，整棟隔離」的極端措施，引發反彈。官方今天強調，密接、次密接有嚴格定義，防控要综合判定，絕不能簡單化、一刀切。

從動態清零、社會面清零到大上海保衛戰，為了應對上海本土COVID-19疫情，各式的政策指導由上而下落實到社區，然而政策傳達的過程中，層層加碼的情形屢見不顯，造成在基層落實時出現許多光怪陸離的現象。

近日上海陸續傳出有居委會貼出「一人陽性，全樓轉運」的公告，以及執行「轉運核酸陰性人員、強行入戶消毒」的政策，引起輿論反彈與外界關注，認為這類方式已經超出正常疫情防控的範疇，造成生活極大影響。

對於這類爭議，上海市疾控中心強調要綜合判斷，不能一刀切。

根據澎湃新聞報導，上海市疾控中心副主任孫曉冬上午出席疫情防控工作新聞發布會時強調，「密切接觸者」與「次密切接觸者」的判定是由流行病學調查專業人員根據國家和上海制訂的有關防控工作方案的要求，結合專家組的建議、流行病學調查的結果，以及大資料排查的資訊，進行綜合判定。

他表示，兩者有明確定義，「密切接觸者」是指從疑似病例和確診病例症狀出現前4天開始，或無症狀感染者檢體採樣前4天開始，並且有近距離接觸但未採取有效防護的人員，或暴露於可能被污染環境的人員等；「次密切接觸者」是指與「密切接觸者」共同居住、工作和學習等接觸頻繁的人員。

如果確診者處在嚴格封控，如足不出戶的情形下，且住處具有獨立廚房與衛浴，共同居住生活的人員就是「密切接觸者」，而同樓層、樓上一層與樓下一層的居民則為「次密切接觸者」。

如果住處不具獨立廚房與衛浴，那麼除了與其共同居住生活的人員為「密切接觸者」之外，與其共用廚房與衛浴設備的人員、居住在同一樓層的日常有接觸的人員也是「密切接觸者」，而其所在大樓其他住戶則為「次密切接觸者」。

孫曉冬表示，這只是判定的原則，具體還需要根據現場調查和風險評估結果，進行綜合判定，「絕不能搞簡單化、一刀切。」