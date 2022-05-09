江蘇入戶消毒影片惹議：電器衣物噴藥報廢 冰箱物資被扔地生蛆

上海及周邊地區疫情持續，不少當地輕症或無症狀患者被送往方艙醫院隔離，家中則被強制入戶消毒，有法學教授在微博發表意見認為官方做法「強送方艙」、「強進民宅」違法，但隨後遭到禁言。

與此同時，一段江蘇徐州睢寧縣入戶消毒過程的片段在網絡瘋傳，片中可見防疫人員向屋內各處噴灑大量消毒藥水，更將冰箱內物資丟在地上。亦有對話截圖顯示，民眾隔離完回到家，發現冰箱內的物資都被丟在地面上且已經腐爛，「一地血水」並生出大量蛆蟲、蒼蠅，形容蛆蟲多到難以根絕。

網傳影片的開頭，穿著防護服的工作人員對著鏡頭說：「這裏是9號樓XX室，我們專業消殺組正在入戶對病毒進行消殺。我現場（拍）視頻，等待以後取用。」接著，拍攝者就開始展示他們是怎麽進行消毒——打開冰箱門，直接往冰箱裏大量噴消毒藥水；往地上、電視上、梳化上噴大量消毒水。

網民「為你寫一個故事」在微信公眾號轉傳這則影片，並撰文表示，上海黃浦區官方稱消毒使用的是過氧化氫，但不少網民則表示，他們當地消毒使用的是有酸性、漂白性的次氯酸鈉，噴完的衣服都會褪色，出現大量白斑。

他表示，就算不是使用次氯酸鈉，像這樣對著電子產品狂噴，也可能導致電器進水損壞，電腦、相機、遊戲機等都不例外。有自稱負責消毒工作的網民就證實，他消毒過的地方，「衣服全褪色、冰箱清空、日常接觸用品全當醫廢，碗筷浸泡」。

還有民眾表示，自己隔離完回家，發現冰箱裏的東西都被扔在地上，已經發臭且長了蛆蟲。現在家裏全是蒼蠅，用了3罐殺蟲劑也無濟於事。

「為你寫一個故事」認為，無論這液體是次氯酸鈉也好，過氧化氫也罷，總歸是有一定腐蝕性的。地板上水多了都會被泡爛，更別說這些東西了。他建議官方「能不能不要噴這麽多液體，改用紫外線燈照射等方式進行消殺？確實，紫外線燈照射花費的時間比較長，但至少不會造成這麽大損害啊。消殺人員的時間重要，但感染者的財產也很重要不是嗎？」

作者還說，「將心比心地想，大家辛苦工作這麽久，不就是為了家裏的東西能豐富一點嗎，在家能過得舒服一點嗎？」、「本來感染新冠就已經非常不幸了，結果因為這種不幸還要再蒙受一層財產損失，那也太冤了」、「如果要清理冰箱，至少把冰箱裏的東西帶走吧，總不能把東西扔別人家裏。現在天越來越熱了，蟲子多起來真的很噁心」。

對此，有網民表示全國只有上海這樣做，但文章作者表示，影片發生的地點卻是在江蘇。其又提到，最近上海又在「攻堅」了，很多完全沒病例的地方，現在也都被要求「靜默」。靜默期間不給出門，不給收速遞包裹，時間從3到7日不等。

作者表示，雖然已經攻堅過無數次，但這次他還是選擇相信是最後一次。針對部分網民認為他在煽動，他則回應：「封了一個多月了，說說自己的訴求都會被正義群眾扣個『煽動情緒』和『不忠誠』的帽子：那除了相信還能有什麽辦法呢？」不過這篇文章連同影片，周一（9日）下午就遭微信以「內容違規」為由刪除。

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文章授權轉載自《香港01》