香港新增2百例本土確診 連續3天低於3百例
香港COVID-19疫情持續緩和，今天新增233例確診，其中200例屬本土病例，是連續3天少於300例確診。另外，過去24小時只通報1人染疫死亡。
據香港電台報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，新增病例中有33例是境外移入，其餘是本土病例。
香港第5波疫情至今累計有119萬4000多例確診，當中超過74萬例是經核酸測試確診，有超過44萬例是快篩呈陽性。
另外，醫管局呈報增1人染疫死亡，第5波疫情至今累計9134人染疫死亡，死亡率0.765%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言