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香港新增2百例本土確診 連續3天低於3百例

中央社 / 台北9日電
圖為市民在香港維園運動場地。（中通社）
圖為市民在香港維園運動場地。（中通社）

香港COVID-19疫情持續緩和，今天新增233例確診，其中200例屬本土病例，是連續3天少於300例確診。另外，過去24小時只通報1人染疫死亡。

據香港電台報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，新增病例中有33例是境外移入，其餘是本土病例。

香港第5波疫情至今累計有119萬4000多例確診，當中超過74萬例是經核酸測試確診，有超過44萬例是快篩呈陽性。

另外，醫管局呈報增1人染疫死亡，第5波疫情至今累計9134人染疫死亡，死亡率0.765%。

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