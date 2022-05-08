快訊

傷心母親節…台大生八仙山溯溪跌落不治 母見最後一面

福爾快篩出現劣質仿冒品 公司小編嗆：要仿也認真點

某光電公司要員工「別主動快篩」確診沒薪水害人害己 高市要罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官員：北京與疫情較量處於膠著 朝陽區嚴格管控

中央社 / 北京8日電
北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。美聯社
北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。美聯社

北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。北京市政府發言人徐和建今天說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。而朝陽區繼續嚴格落實居家辦公，封控、管控區都足不出戶。

綜合新京報、北京日報app（應用程式）等媒體報導，徐和建在今天下午的防疫記者會上表示，當前北京新增COVID-19病例仍在高檔運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情的較量正處於「膠著狀態」。

會上通報，8日凌晨0時至下午3時，北京新增本土感染者22例。自7日記者會後，也就是當天下午3時至8日下午3時，新增本土感染者39例。截至目前，全市共有高風險地區21個，中風險地區33個。

北京市衛生健康委員會副主任李昂說，自4月25日起，北京市已開展了8輪區域核酸篩查，共篩出60管混採陽性，為阻斷疫情傳播發揮了重要作用。

朝陽區副區長楊蓓蓓說，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險。經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。

朝陽區全區繼續嚴格落實居家辦公，凡是生活或工作在朝陽的人員，全部嚴格落實居家辦公，區域內與民生保障無關的企業全部暫停。

其中，朝陽區內的封控區實行區域封閉，足不出戶服務上門；臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集。

楊蓓蓓說，倡議大家「非必要不出朝陽」。

新冠肺炎 北京

延伸閱讀

北京房山1新冠病例瞞軌跡 傳染29人 致1300多人被臨時封控

上海新增本土3800例 北京仍處高位平台期

防疫壓倒一切 上海高考延期北京朝陽區部分停業

上海7區清零 北京又1區居家辦公 公廁須掃碼

相關新聞

廣達上海廠暴動扭打影片瘋傳 路透：凸顯「閉環運作」不能解決問題

中國大陸上海持續實施嚴苛的新冠防疫封鎖措施，當局則是安排主要大廠可以在「防疫泡泡」內閉環運作，讓工人全部住在廠區內持續生...

官員：北京與疫情較量處於膠著 朝陽區嚴格管控

北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。北京市政府發言人徐和建今天說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。...

談上海疫情 張文宏：正迎接疫情後曙光

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人在醫學期刊刺胳針上撰文談上海疫情，指出上海正推進恢復正常的生活秩序與復工復產...

北京房山1新冠病例瞞軌跡 傳染29人 致1300多人被臨時封控

北京疫情仍在高位平台期，7日起，朝陽、海淀、房山等五個區，連續開展三輪區域核酸篩查。北京警方從嚴從緊落實防控責任，房山區...

中國追求清零 機構：常態化核酸檢測月花5395億元

中國追求COVID-19疫情清零，常態化核酸檢測。證券團隊研究報告推算，中國一線、二線城市都實施常態化核酸檢測，初估每個...

中國染疫數續降 多省仍陷疫情爆發危機

中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例4384例，其中上海占3975例，仍為疫情最嚴峻之地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。