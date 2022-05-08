聽新聞
test
0:00 / 0:00
官員：北京與疫情較量處於膠著 朝陽區嚴格管控
北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。北京市政府發言人徐和建今天說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。而朝陽區繼續嚴格落實居家辦公，封控、管控區都足不出戶。
綜合新京報、北京日報app（應用程式）等媒體報導，徐和建在今天下午的防疫記者會上表示，當前北京新增COVID-19病例仍在高檔運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情的較量正處於「膠著狀態」。
會上通報，8日凌晨0時至下午3時，北京新增本土感染者22例。自7日記者會後，也就是當天下午3時至8日下午3時，新增本土感染者39例。截至目前，全市共有高風險地區21個，中風險地區33個。
北京市衛生健康委員會副主任李昂說，自4月25日起，北京市已開展了8輪區域核酸篩查，共篩出60管混採陽性，為阻斷疫情傳播發揮了重要作用。
朝陽區副區長楊蓓蓓說，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險。經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。
朝陽區全區繼續嚴格落實居家辦公，凡是生活或工作在朝陽的人員，全部嚴格落實居家辦公，區域內與民生保障無關的企業全部暫停。
其中，朝陽區內的封控區實行區域封閉，足不出戶服務上門；臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集。
楊蓓蓓說，倡議大家「非必要不出朝陽」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言