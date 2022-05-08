談上海疫情 張文宏：正迎接疫情後曙光

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人在醫學期刊刺胳針上撰文談上海疫情，指出上海正推進恢復正常的生活秩序與復工復產，「上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光」。

微信公眾號「華山感染」7日轉發一篇刊登在刺胳針（The Lancet）的文章，名為「上海應對當前新冠奧密克戎疫情：拯救生命的努力」，張文宏為共同作者之一。

這篇文章指出，上海這一輪疫情，新增感染病例數在4月13日達到峰值單日2萬7719例後逐步下降，至5月4日已降至4651例。

文章並指，上海總體疫苗接種覆蓋率超過90%，但是老年人的疫苗接種覆蓋率較低。在580萬名60歲以上人群中，接種比率為62%，且只有38%接種了疫苗加強針。

截至5月4日，在503例新冠死亡病例中，只有25名患者接種了至少一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。死亡患者的疫苗接種率僅為4.97%。

文章表示，上海若不採取嚴格的公共衛生措施，包含大規模病毒核酸檢測與抗原篩查，在方艙醫院和隔離酒店隔離感染病例和密切接觸者，以及對疫情嚴重地區實行封控，沒有接種疫苗的老年人重症病例和死亡人數可能會很高。

文章聲稱，「上海對疫情嚴格而全面的控制策略實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間」。

在上海疫情日漸趨緩之際，市衛健委今早宣布，當地繼續展開「抗原加核酸」組合篩查。封控區每天進行1次核酸採樣；管控區採每週「3天核酸加4天抗原」；防範區每週「1次核酸加6次抗原」，且需憑48小時內核酸檢測陰性證明才能出入公共場所。

根據7日上海對三區的劃分，目前封控區人數245萬人、管控區382萬人、防範區1702萬人。