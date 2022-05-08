快訊

5月31日前65歲以上長者打任何1劑疫苗 都可獲500元獎勵

新增12染疫死創新高⋯6人未接種疫苗 1歲多男童發燒確診中症

本土+4萬4294例略降但12死 陳時中：周六效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國追求清零 機構：常態化核酸檢測月花5395億元

中央社 / 台北8日電

中國追求COVID-19疫情清零，常態化核酸檢測。證券團隊研究報告推算，中國一線、二線城市都實施常態化核酸檢測，初估每個月費用為人民幣1212億元（約新台幣5395億元）。

中國採清零總方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，頻繁實施全民核酸檢測，常態化核酸檢測。據中新經緯7日報導，一線、二線城市（2021年人口為5.05億人）都實施常態化核酸檢測，初估每個月費用為1212億元，年花1.45兆元。

東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」釋出研究報告，報告內容提到，假設一座城市經濟規模相當於上海市2021年經濟總量為4.32兆元，這座城市平均每月實施局部封鎖經濟損失占2成，則1個月封城2週經濟成本為1568億元。

這份報告指出，如果未來中國所有一線、二線城市都實施常態化核酸檢測，則每個月常態化核酸費用上限為1212億元，約合1年1.45兆元。從成本方面來看，大規模常態化核酸檢測防控措施可能優於定點式、高強度的封控措施。

天達共和律師事務所合夥人、律師錢宙接受中新經緯採訪表示，常態化核酸檢測服務項目的採購方往往是國家機關、事業單位和團體組織，按照法律規定，如果上述機構進行公開招標適用政府採購法的規定。政府採購不一定要公開招標，只有服務專案金額達到200萬元以上才必須採用公開招標。

常態化核酸檢測能否最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響？北京大學經濟學院教授曹和平日前接受媒體採訪指出，從中長期來看，這是目前應對高傳染力Omicron社會成本最小的防疫方式。積極應對疫情，客觀上也能為一部分新經濟帶來機會，能夠為數位和醫療等抗疫措施帶來0.2至0.3個百分點增量。

新冠肺炎

延伸閱讀

台灣快篩荒…陸稱願協助採購 陸委會：不如悲憐封城人民

太低！陸核酸檢測費用降不停 目前單人檢測僅126元

無核酸檢測遭拒？嬰兒噎到延誤就醫亡 涉事醫院院長免職

廣州白雲國際機場7天99人染疫 多區核酸檢測

相關新聞

北京房山1新冠病例瞞軌跡 傳染29人 致1300多人被臨時封控

北京疫情仍在高位平台期，7日起，朝陽、海淀、房山等五個區，連續開展三輪區域核酸篩查。北京警方從嚴從緊落實防控責任，房山區...

上海發現傳播力更強的新冠變異株？假的

5月7日，網傳「上海出現新的（新冠病毒）變異株，傳播速度提升30%」，上海衛生健康委副主任趙丹丹上午在例行記者會上表示，...

中國追求清零 機構：常態化核酸檢測月花5395億元

中國追求COVID-19疫情清零，常態化核酸檢測。證券團隊研究報告推算，中國一線、二線城市都實施常態化核酸檢測，初估每個...

中國染疫數續降 多省仍陷疫情爆發危機

中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例4384例，其中上海占3975例，仍為疫情最嚴峻之地...

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政 爆民怨

上海為嚴格執行中央「動態清零不動搖、不鬆懈」政策，網傳多處實施「一人陽性、全樓轉運」最嚴格的防疫政策，引爆極大民怨。

上海新增本土3800例 北京仍處高位平台期

上海今早（8日）通報，5月7日0時至24時新增本土新冠肺炎確診病例215例和無症狀感染者3760例，另，新增本土死亡8例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。