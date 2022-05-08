中國染疫數續降 多省仍陷疫情爆發危機

中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例4384例，其中上海占3975例，仍為疫情最嚴峻之地。中國染疫數雖連日趨降，但是多個省份仍爆發疫情，疫情此起彼伏。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例329例。本土病例319例，以上海215例最多，其次為北京44例；另有境外輸入病例10例。

當天並通報無症狀感染者4133例，其中本土4065例，以上海3760例最多，其次為遼寧85例，北京有18例。

上海與北京仍為外界最關注的疫區。上海疫情日漸趨緩，但當局喊出進行「最後攻堅」後，多區又開始實施「全域靜態管理」，居民又得按照要求頻繁做核酸檢測與「足不出戶」。

北京7日新增62例染疫（含確診者和無症狀感染者），當地在7日與8日組織朝陽、豐台、房山3區，以及其他區4月25日以來出現病例的街鎮，展開兩輪區域核酸篩查。

除了上海與北京，遼寧、河南的疫情仍在持續。遼寧新增染疫者有85例，均為無症狀感染者，其中瀋陽市報告8例、丹東市報告16例、營口市報告61例。

遼寧營口7日頒布新規，要求即日起實行全天24小時交通管制，期間交通訊號燈全紅，解除時間另行通知；營口市鮁魚圈8日零時起對全區社會面實施短期封閉管理，期間繼續展開全員核酸篩查。

河南7日新增101例染疫（含確診者和無症狀感染者），以鄭州市、許昌市疫情最為嚴重。鄭州連日以來將疫情管控區域擴大，當地8個縣（市）區今天持續展開核酸檢測；許昌爆發本輪疫情後，截至7日已啟動5輪核酸檢測。

中國另有廣東、青海、吉林、重慶、河北、浙江、江蘇、山東、安徽、新疆等地出現疫情。

截至5月7日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例9181例，累計死亡病例5174例，累計報告確診病例21萬9625例，尚在醫學觀察的密切接觸者41萬6869人。尚在醫學觀察的無症狀感染者9萬7512例（境外輸入505例）。

港澳部分，香港特別行政區33萬1231例（出院6萬483例，死亡9344例），澳門特別行政區82例（出院82例）。