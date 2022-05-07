香港無新增確診死亡 近3個月來首度
香港COVID-19本土疫情持續趨緩，官方今天通報過去24小時沒有新增確診死亡病例，為2月13日以來首度。
香港已連續兩週單日新增確診低於500例，今天跌破300例。
綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，截至今日凌晨，新增確診278例，其中18例是境入移入，其餘260例是本土病例。
香港1月初爆發的第五波疫情迄今，累計確診119萬3688例。
歐家榮指出，香港昨天沒有新增死亡病例。第五波疫情至今，共有9131名確診病人離世，病死率為0.765%。
醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，現在有1009名確診病人留醫治療中，過去一天沒有新增病人危殆，1人嚴重，2人於深切治療病房留醫。
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