防疫壓倒一切 上海高考延期北京朝陽區部分停業

在中共中央強硬表態下，中國各地持續將防疫作為第一要務。上海今天宣布將當地的高考（大學考試）和中考延至7月舉行；另外北京宣布，朝陽區與民生保障無關的服務業全部停業。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，上海官方7日上午在疫情防控記者會中宣布，根據當前疫情防控形勢，經研究並報中國教育部同意，上海市秋季高考統考延期到7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延到6月18到19日舉行；中考則延期到7月11日至12日舉行，並取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關成績以滿分計入學生中考成績。

官方解釋，上述調整是為了在大考之前給考生留出必要時間到校學習；也要在等級考跟秋季統考間留下一定時間間隔；以及讓考務安排更具操作性。

上海6日通報新增253例本土確診，和3961例本土無症狀感染者。

首都北京也高規格防疫。北京朝陽區副區長楊蓓蓓6日在疫情防控記者會中說，朝陽區內與民生保障無關的服務業全部暫停營業。朝陽區疫情嚴重，日前已經要求全區居家辦公。

北京官方也宣布，今起連續兩天在朝陽、豐台和房山等3個區，以及其他4月25日起出現病例的街鎮，展開兩輪區域核酸檢測。

北京6日通報新增45例本土確診，和8例本土無症狀感染者。

中共總書記習近平5日主持召開中央政治局常委會，會議重申堅持「動態清零」防疫總方針，並要與「一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭」。分析認為，中共藉此對防疫政策統一思想，停止爭論。

中國各地持續嚴格的防疫政策，官媒人民日報、解放軍報和中國紀檢監察報等，7日也都在頭版刊文，表示要毫不動搖，堅持「動態清零」的總方針。