快訊

55歲南韓「威尼斯影后」腦溢血急送醫 搶救2天仍不治

輕症可提早出關！陳時中宣布新制 滿7天不須採檢直接解隔離

防疫壓倒一切 上海高考延期北京朝陽區部分停業

中央社 / 台北7日電

在中共中央強硬表態下，中國各地持續將防疫作為第一要務。上海今天宣布將當地的高考（大學考試）和中考延至7月舉行；另外北京宣布，朝陽區與民生保障無關的服務業全部停業。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，上海官方7日上午在疫情防控記者會中宣布，根據當前疫情防控形勢，經研究並報中國教育部同意，上海市秋季高考統考延期到7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延到6月18到19日舉行；中考則延期到7月11日至12日舉行，並取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關成績以滿分計入學生中考成績。

官方解釋，上述調整是為了在大考之前給考生留出必要時間到校學習；也要在等級考跟秋季統考間留下一定時間間隔；以及讓考務安排更具操作性。

上海6日通報新增253例本土確診，和3961例本土無症狀感染者。

首都北京也高規格防疫。北京朝陽區副區長楊蓓蓓6日在疫情防控記者會中說，朝陽區內與民生保障無關的服務業全部暫停營業。朝陽區疫情嚴重，日前已經要求全區居家辦公。

北京官方也宣布，今起連續兩天在朝陽、豐台和房山等3個區，以及其他4月25日起出現病例的街鎮，展開兩輪區域核酸檢測。

北京6日通報新增45例本土確診，和8例本土無症狀感染者。

中共總書記習近平5日主持召開中央政治局常委會，會議重申堅持「動態清零」防疫總方針，並要與「一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭」。分析認為，中共藉此對防疫政策統一思想，停止爭論。

中國各地持續嚴格的防疫政策，官媒人民日報、解放軍報和中國紀檢監察報等，7日也都在頭版刊文，表示要毫不動搖，堅持「動態清零」的總方針。

新冠肺炎

延伸閱讀

上海7區清零 北京又1區居家辦公 公廁須掃碼

台中公衛快崩潰 盧秀燕：防疫員久未見孩子講到掉淚

疫情影響 上海今年高考延後一個月7月7日至9日舉行

大陸日增4,620人染疫 官媒集體發聲捍衛「動態清零」

相關新聞

隨時恐封城 杭州亞運延期 12月汕頭亞青會取消 成都世大運再順延

上海因疫情封城月餘，解封未有期，鄰近的杭州隨時可能進入封控。疫情下的杭州岌岌可危，原定今年9月10日至25日舉辦2022...

新聞評論／延辦國際賽事 習近平向Omicron服軟？

亞洲奧會宣布，原定今年9月在杭州舉辦的19屆亞洲運動會延期舉行，具體日期擇期宣布。世局紛亂之下，北京也不敢冒險。但冬奧照辦、亞運卻延辦，究為哪端？看日期就知道，距20大太近了，這時候辦，要是把疫情鬧大，習近平延是延任了，臉上卻沒了光彩。

上海7區清零 北京又1區居家辦公 公廁須掃碼

上海新冠疫情持續趨緩，上海官方昨通報，新增本土確診及無症狀感染者共4214例，較5日的4269例再略為下降，目前已有七個...

習近平決心清零 固定核酸採樣網點全面鋪開

中國民眾今年的「五一」長假過得比較淒慘，疫情的廣泛傳播限制了人們的活動範圍。無論是鐵路和還是民航，客流量都呈現出斷崖式下...

疫情影響 上海今年高考延後一個月7月7日至9日舉行

受疫情影響，上海宣布今年秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行，中考（...

上海仍有社區感染 市委下軍令狀全力實現社會面清零

上海單日新增感染者持續減少，但依然存在社區感染。上海市衛健委今早通報，5月6日，上海新增本土新冠肺炎確診病例253例、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。