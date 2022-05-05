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北京疫情波及15區 傳播途徑尚未阻斷

中央社 / 台北5日電

中國首都北京市本土疫情未歇。官方今天通報新增COVID-19感染者39例，這波疫情存在兩條獨立傳播鏈，目前已波及15個行政區，社會面仍有零星隱匿傳染源，傳播途徑尚未完全阻斷。

據北京晚報微信公眾號，北京市5日下午召開疫情防控工作新聞發布會，北京市疾控中心副主任龐星火通報，5月4日下午3時至5日下午3時，新增本土感染者39例，其中普通型3例、輕型31例、無症狀感染者5例。

這39例當中，管控區人員檢出38例，社區核酸篩查發現1例，是住在豐台區的小區保潔員，感染來源正在調查中。

北京今天再增加4地為高風險地區，截至目前，全市共有高風險地區17個，中風險地區31個。

龐星火指出，目前已累計完成4月22日以來220例本土感染者標本測序，經序列比對結果提示，全市存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

她指出，4月22日迄今，北京累計報告544例感染者，涉及15個區，其中，朝陽區220例最多。

官方表示，目前北京疫情呈現傳播速度快、點多面廣的特點，社會面仍有零星隱匿傳染源，傳播途徑尚未完全阻斷。

新冠肺炎 北京

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