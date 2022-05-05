香港放寬社交距離措施 餐飲每桌人數上限增至8人

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情趨緩，香港今天起放寬餐飲店每桌人數，由原先4人增至最多8人；一早不少市民到酒樓飲茶，普遍對放寬社交距離措施表示高興。

到酒樓飲茶是港人的習慣，綜合媒體報導，5日一早本地許多酒樓幾乎爆滿，不少市民相約親友飲茶，大部分是2至4人，也有7人一桌。

有用餐者向媒體說，第5波疫情自1月初爆發後，酒樓大部分時間只限兩人一桌，無法與親友相約飲茶，一直悶在家裡，今天終於可以出來放鬆，與親友相聚，感到很開心。

也有用餐者說，之前也會去飲茶，但酒樓今天一早茶客特別多，已經很久沒有這種熱鬧情景了。

個別酒樓負責人預計，生意將會因此增加，晚飯生意增幅已達6成，部分客人也提前預訂餐桌慶祝母親節。

香港1月初爆發COVID-19第5波疫情，截至昨天，累計有119萬2700多人確診，另有9115人離世。

過去一週，第5波疫情趨緩，單日新增確診數從高峰5萬多例下降至300例左右。

由於疫情趨緩，加上接種疫苗者眾及估計有一定人數染疫卻沒有上報，形成了群體免疫力，當局近半個月來開始放寬防疫措施，使經濟民生步向正常。