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北京後浙江也有公廁傳播鏈 官方尋時空交集人員
繼北京之前傳出COVID-19確診者上公廁致40人染疫後，浙江台州昨天也公布當地一間公廁的傳播鏈，已導致多人感染確診，並要求與這間公廁有時空交集的人員，立即向官方報告。
浙江台州天台縣所屬微信公眾號「神秀天台」4日晚間發布消息指出，台州市疾控中心緊急提醒，天台當地的麻車王路公廁傳染鏈已經導致多人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），鑑於感染者續發風險高，請4月24日以來和這間公廁有時空交集的人，要做好個人防護，並立即向官方報告。
據官方通報，截至4日下午4時，天台縣已對全員核酸檢測採樣42.95萬人次，出結果者41.18萬人次，均為陰性。此輪疫情天台共發現43例確診者，
官方指出，本輪疫情在公廁和超市發生相關聚集性疫情各1起，共有10例感染者。
北京官方4日公布，當地一名感染者因3次上公廁引發近40例感染者，下令對公廁加強消毒通風，封控區內禁止2人同時進公廁如廁。
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