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疫情趨緩 大陸新增本土病例降至5038例
中國大陸本輪COVID-19疫情日漸緩和，官方今天通報，新增5038例本土病例，其中上海占4651例，北京占50例；新增13人病亡，都來自上海通報；現有重症650例。
中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例373例，包括本土360例，其中以上海市的261例最多，其次為北京市的42例；另有境外移入13例。
當天新增死亡13例，均為本土病例，都在上海。
當天並通報新增4740例無症狀感染者，其中境外移入62例、本土4678例。本土無症狀感染也以上海市的4390例最多，北京市則有8例。
截至4日24時，中國大陸現有確診1萬2755例（其中重症650例），累計死亡5141例，累計報告確診21萬8571例。
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