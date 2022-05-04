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北京市：縮短入境隔離時間為10+7天

中央社 / 北京4日電
圖為北京機場一隅。（圖／聯合報系資料照片）
圖為北京機場一隅。（圖／聯合報系資料照片）

中國北京市今天宣布，即日起調整縮短入境隔離時間為「10天集中隔離＋7天居家隔離」，或是14天集中隔離。

新京報報導，北京市政府新聞發言人徐和建今天在疫情防控新聞發布會上說，根據Omicron變種病毒潛伏期短、臨床症狀較輕的特點，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，調整北京有關風險人員隔離管理措施。

入境口岸為北京的，調整為實施「10天集中隔離+7天居家隔離」。10天集中隔離期滿後，若目的地為北京，需閉環轉運至社區實施7天居家隔離。在北京無固定居所、不具備居家隔離條件的繼續實施4天集中隔離；若目的地不為北京，則需繼續實施4天集中隔離，之後才可離開北京。隔離期間，按規定進行核酸檢測與抗原自測。

入境口岸為中國其他地區的，若在當地集中隔離滿14天，即可參照國內人員政策進入北京；不滿14天，原則上不得進入北京；不滿14天進入北京者，須居家隔離補足14天，不具備居家隔離條件的進行集中隔離。

對於入境未滿14天人員，北京將繼續展開大數據監測預警，民航鐵路部門將對此類進京人員進行購票限制，「北京健康寶」會彈窗提示。

在這項最新政策發布之前，從北京口岸入境的人員需在14天集中隔離期滿後，繼續7天集中或居家隔離，期滿後再進行7天健康監測。

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