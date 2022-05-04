快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

江蘇江陰市20例陽性 全市封控市民非必要不出門

中央社 / 台北4日電

江蘇省昆山市疫情趨緩之際，常住人口約177萬人的江陰市檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性20例後，官方實施嚴格封控，包括市民非必要不出門，每戶每天只可派1人外出購物不超過2小時。

江陰市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部今天通報指出，3日在周莊鎮的核酸檢測中發現多例結果異常，經第一輪全員核酸檢測，共採樣188.7萬人，目前檢出陽性感染者20人，均在密接篩查、隔離管控和應檢盡檢人群中發現，已轉運至定點醫院診療。

指揮部又通報，因疫情防控形勢嚴峻，即日起全市參照管控區管理，包括市民非必須不出門、非必要不離市，離市需持有24小時內核酸檢測陰性證明。

除必要就醫外，原則上每戶家庭每天只可派1人外出，不超過2小時購買必要生活物資。除高3年級外，所有學生暫緩返校。

除保障市民生活和城市基本運行的水、電及糧油肉菜供應等公共服務企業外，其他企業實行全封閉管理。商業樓宇及寫字樓等一律暫停開放，員工實行居家辦公。

通報又指出，除保障市民生活必需的超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲企業（只提供外賣）外，其他營業場所及門市停業休業。客運班線、旅遊包車、城市公交、出租車、網約車等全部暫停。

所有江陰市市民要有序參加核酸檢測。

根據北京日報新聞客端（APP）資料，截至4日0時中國全國高及中風險地區分別有14個及105個，但不包括江陰市。

新冠肺炎

延伸閱讀

江蘇1歲半幼兒噎到 疑因無核酸證明被拒診死亡

陸軍8萬官士兵明年陸續撥發國造IFAK單兵快反醫療包

WSJ：大陸當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

國軍將官晉升 再度起用通資專長女性兵科少將

相關新聞

遼寧中學生確診 校長因「思想麻痺」被立案審查

大陸疫情防控已凌駕諸多事項，基層官員擔上「主體責任」，無一不視為當務之急，現又傳出，有中學生確診的遼寧省學校，其校長被問...

五一假期上海「出清」物資小區拿到手軟 民眾有感：解封不遠了

大陸五一假期今（4）日結束，五天長假裡，上海要求「非必要不離滬」，封控在家的上海市民，五天內連著收到小區兩次物資發放。有...

中國清零政策下的五一假期：就地過節、頻繁核檢

正值中國「五一」長假期間，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與官方的清零政策，許多中國民眾選擇就地過節，持...

當局封殺四月之聲 民眾轉向NFT記錄上海封城亂象

上海居民正轉向區塊鏈，以保存對這座城市實施長達一個月防疫封鎖的記憶，將記錄他們在這段時間所受磨難的影片、照片和藝術品鑄造...

高鐵站爆群聚感染… 鄭州封城1周 市民急囤貨有人帶豬肉回家

本報系聯合報報導，河南鄭州高鐵站出現群聚感染，鄭州市3日晚間8時召開新聞發布會宣布，從4日零點起到10日24時，進行為期...

防疫禁出宿舍 上海財大女生快1個月無沒洗澡

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。學生要求校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。