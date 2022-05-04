中國大陸本土病例續降 新增5428例

隨著上海市的疫情持續緩和，中國這波COVID-19本土病例連日來降低，官方今天通報，新增5428例本土病例，其中上海市占4982例，首都北京市51例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例362例，本土占了353例，其中以上海市的260例最多，其次為北京市的46例；另有境外移入病例9例。

當天新增死亡16例，均為本土病例，都在上海市。

當天並報告新增5136例無症狀感染，其中境外移入61例、本土5075例。本土無症狀感染也是上海的4722例最多，其次為遼寧省的128例，北京則有5例。

截至3日24時，中國大陸現有確診1萬4520例（其中重症620例），累計死亡5128例，累計報告確診病例21萬8198例，尚在醫學觀察的密切接觸者46萬9877人；尚在醫學觀察的無症狀感染者12萬8319例（含境外移入529例）。