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廣州白雲國際機場7天99人染疫 多區核酸檢測

中央社 / 台北4日電

廣州白雲國際機場4月底的一次例行核酸檢測發現4例陽性，一週後已累計99例確診，當地以鐵腕手段控制疫情，包含取消航班、多區展開核酸檢測。廣州衛生官員日前表示，疫情已獲有效控制。

據財新網、新浪網等陸媒報導，廣州新一輪疫情於4月27日在白雲國際機場的例行核酸檢測中發現4例陽性感染者開始。

4月27日12時至5月3日12時，累計通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數99例，其中確診67例、無症狀感染者32例。

白雲國際機場一出現疫情，4月28日就展開全員大規模核酸檢測。民航系統通知，4月28日至30日，民航廣州地區各單位、各駐場單位、委外和合作單位的所有員工及同住家屬實施「靜態管理」，執行居家健康隔離、子女不返校以及員工接到通知再返回崗位。

此外，因應機場出現疫情，廣州多區於4月底進行核酸檢測，包含白雲區、越秀區、花都區、海珠區及黃浦區等。

步入5月，廣州此輪疫情有逐漸下降趨勢。廣州市衛生健康委員會副主任陳斌2日表示，白雲機場連續3天無新增本土陽性個案，本次疫情得到有效控制。

廣州白雲國際機場股份有限公司副總經理戚耀明則說，4月29日至5月1日3天內，機場已對超過1萬名的工作人員連續展開6次核酸檢測，結果均為陰性。

不過，據航班管家資料，5月3日白雲機場取消的航班達1302架次，取消率為96%。

由於疫情，以及中國「五一」假期接近尾聲，廣州部分區域仍施行核酸檢測篩查。

陳斌宣布，為方便民眾假期後返崗返學核酸檢測，廣州於4日統籌逾2萬名醫護人員在全市開設4639個核酸採樣點、2萬3137個採樣單元，為民眾提供免費核酸檢測。

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