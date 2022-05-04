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河南鄭州現疫情 4日起規定居民足不出戶

中央社 / 北京4日電
中國大陸疫情依然嚴峻。中新社
中國大陸疫情依然嚴峻。中新社

中國各地疫情此起彼伏。河南省鄭州市在判定4月底高鐵站出現傳播後，昨晚宣布，4日起居家辦公，主城區居民「足不出戶」，用一週時間實現社會面清零。鄭州超市昨晚出現搶購潮。

綜合央視新聞、鄭州市政府官方帳號「鄭州發布」等報導，鄭州3日晚間召開的疫情防控新聞發布會上指出，4月30日至今出現的COVID-19疫情傳播鏈，基本判定為省外確診病例在高鐵東站中轉時傳播所致。

5月3日2時至11時，鄭州市發現4例確診病例和10例無症狀感染者。

鄭州市3日已對8個主城區全員核酸檢測，初篩陽性2例，疑似陽性混採3管，判定存在一定的社區傳播和疫情外溢風險。4日當天，當局決定在全市範圍內開展核酸檢測。鄭州市常住人口約1260萬人。

據「鄭州發布」公布的通告，4日0時起，主城區內各黨政機關、事業單位、企業工作人員居家辦公。除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。鄭州所有餐廳禁止內用，經營類場所暫時關閉。

鄭州疫情防控指揮部表示，將用一週的時間，實現社區傳播風險阻斷，社會面清零。

根據極目新聞，3日晚間，鄭州多家超市出現搶購人潮。網傳的空拍畫面也顯示，鄭州街上車流擁堵，民眾上街為準備物資。

官方則強調「不要恐慌」，每個區會準備50輛以上的廂式貨車，確保生活必需品運輸，大型超市與商場備足3天以上的物資。4日起每天每家可安排1人，憑24小時核酸檢測陰性證明，到社區指定地點購買生活物資。

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