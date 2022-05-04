長春全域低風險 商場排人龍

5月1日15時起，長春全域均為低風險。不少市民發現，掛在行程碼上1個多月的星號標記不見了。「摘星」後的長春人生產生活有何變化？

新華社報導，2日10時，位於長春市經濟技術開發區的一家商業綜合體開門營業，等待進入的市民在門外排起長長的隊伍，市民掃碼測溫後即可限流進入。商場內多數店舖已正常營業，人氣最旺的是四層的美食區。烤串、烤魚、拌飯、漢堡……各種美食攤位前都排起了等待取餐的顧客。

「昨天看到長春市全域低風險了，特別高興，一直盼著能出來解解饞，今天一大早就來了。」一位市民說。

據了解，為盡快恢復正常生產生活秩序和市場化供應體系，在落實好疫情防控各項措施的前提下，長春市從5月1日起恢復各類商品零售經營場所，包括各類百貨商場、家居賣場、商業綜合體、日用百貨、服裝鞋帽零售門店、書店等。同時，還有序開放餐飲業、住宿業，引導酒店、飯店、餐廳、快餐店等通過外賣、外帶等方式恢復營業，住宿經營單位可接待來自低風險地區住宿人員。

長春市要求，所有恢復營業的場所嚴格落實「掃碼、測溫、戴口罩、2米線、限流、限距」等防控措施，引導顧客保持安全距離。

2日一大早，家住長春新區的魏先生順利駕車駛出小區。他所在的一汽豐越公司正式復工復產。一汽集團在長春的5個主機廠全部復工，一汽解放的生產車間裡機器轟鳴，一台台重型卡車魚貫下線，駛出廠房。「採取點對點方式上班，大家選擇自駕、班車等方式往返住地和單位。」一汽解放製造物流部職工姚志剛說，「我們幹勁十足，都在努力追趕，確保完成全年目標。」

吉林省通用機械有限責任公司是大陸國內外多家大型車企的零部件供應商。假期裡，企業位於長春市雙陽區的車間裡十分熱鬧，工人們正在忙碌作業。「生產生活秩序正在加速恢復，一汽集團等主要客戶的需求快速增加，工人們加班加點，保障供應。」董事長李吉寶說。