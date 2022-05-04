疫情風險轉低 福建僑企拚復工

走進僑企福建華誠鞋業的工廠，一條條生產流水線已運轉起來，工人們正加緊為流水線上的運動鞋抹膠、貼標……該企業負責人蔡劍文表示，當前復工工人達460人，日產能近7000雙運動鞋。

中新社報導，隨著福建本輪本土新冠肺炎疫情防控進一步穩定向好，實現全域低風險，不少僑資企業紛紛按下復工復產快轉鍵。

蔡劍文說：「現在，我們的確面臨著一些挑戰，如企業再貸款手續辦理、員工宿舍需要重新規畫建設等等。不過在自身努力和各方幫助下，這些難題都在逐步解決，相信我們能够更快恢復『疫』前產能。」

自3月13日出現本土疫情以來，眾多港澳台僑同胞和僑資企業捐款捐物，以不同方式同心抗疫。據不完全統計，在此期間，福建泉州各界人士累計捐款捐物價值逾3.7億元（人民幣，下同）。

為助力疫後企業紓困穩產，泉州市發布了針對企業用工就業、融資、供應鏈暢通等問題的18項措施，以真金白銀援企穩崗促就業，力圖降低疫情對民生和經濟的不利影響，盡快恢復正常生產生活秩序。

「我們把幫助僑資企業有序復工復產作為當前的一項重要工作全力推進。」泉州市僑聯主席溫錦輝強調，部分僑資企業受疫情影響，發展存在一定的困難，各級僑聯組織要始終與僑企站在一起，主動作為，積極為僑企發聲、發力。

在泉州市豐澤區調研僑資企業復工復產過程中，溫錦輝與僑資企業負責人們深入交流，瞭解僑企在生產經營中遇到的具體困難，並積極協調解決，鼓勵企業化危為機，進一步提振信心。

「五月份天氣逐漸轉熱，是童裝春夏裝交替季節，也是銷售旺季，生產壓力較大。」僑資企業泉州簡艾服裝有限公司負責人孫啟鵬說。

近年來，泉州簡艾服裝有限公司在疫情下尋先機，培育發展實業，加大研發力度，開拓設計新產品，實現逆勢上揚，2021年上繳稅費超400萬元。

「現在我們正全力以『復』，復工率已經100%，復產率雖為65%，但在不斷提升。」孫啟鵬表示，經歷寒冬，相信企業一定能迎來發展的春天。