上海微解封後仿佛回到「80年代」 北京推遲中小學生返校

上海市政府5月3日通報稱，5月2日上海新增死亡病例20例，平均年齡83.95歲；20位患者均患有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤，死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。這樣一來，從4月18 日首次公布上海有新冠陽性病人死亡至今，上海官方累計報告474例新冠陽性病人死亡病例。對於這些患者的直接死亡原因，官方均指為基礎疾病或腫瘤等其他疾病。

低死亡率

上海4月27日的疫情防控發布會曾透露，截至4月26日，上海累計有53.3萬例新冠病毒感染者，累計死亡238例。按此數據計算，上海當時的新冠陽性者病死率約為0.045%。雖然目前尚無迄今上海累計新冠感染者人數的官方數據，但從4月27日以來上海每日公布的新增確診和無症狀感染者數據來看，目前上海新冠感染者數量累計已約60萬人。上海累計確診病例只佔新冠感染者數量的不到10%。上海官方數字顯示，自2022年2月26日0時至2022年5月2日24時，上海累計本土確診54365例。

在4月11日來，上海實行以封控區、管控區、防範區為名的所謂三區劃分管控措施。封控區居民的自由度最低，被要求"足不出戶"，管控區被要求"人不出小區、嚴禁聚集"。防範區要求"個人防護，嚴禁聚集"。上海官方稱，5月3日，上海防範區人口已超1547萬。上海2021年5月公布的人口普查數據顯示，上海常住人口24870895人。

限制機動車上路 扁擔、手推車火了

而即使在防範區內，上海居民的活動也受到很大程度的限制。按照對防範區的規定，除了取得通行證和開具工作證明後可上路通行外，其他車輛非必要不上路。網路流傳照片顯示，有民眾外出購物使用單輪手推車，舊式三輪車，拉桿小推車，還有人擔著扁擔和晾衣桿抬貨物。有網民調侃，"仿佛重回"80年代"！"，"一夜回到小時候的感覺"。有報道說，山姆青浦店開門營業，成為上海人五一出門的熱門"景點"，雖然進店購物需持有預約碼及居委發放的綠色購物證、核酸陰性證明等，但"仍然擋不住大家的購物熱情"。

引入新詞："社會面基本清零"

在執行動態清零政策一個多月，引起大量民憤和次生災難，但所謂"社會面清零"卻遲遲不能出現後，上海5月1日公布的政策顯示對清零政策有所微調，開始講"社會面基本清零"，顯示官方有意加快解封，將上海導入所謂"常態化防控階段"。上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝稱，"如果連續三天單日新增數佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為社會面基本清零；如果連續三天單日新增數為零，就實現了社會面清零。本輪疫情社會面清零之後，全市將進入常態化防控階段。"他同時宣布上海已有6個行政區和浦東5個鎮實現社會面基本清零，這些地方實施"有限人員、有限區域、有限活動"。而上海黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，以及浦東新區部分地區目前仍未達到社會面基本清零標准。此外，上海5月1日至7日繼續開展核酸篩查工作，封控區每天進行一次核酸采樣，管控區進行"3次核酸+4次抗原"組合篩查；防範區采用"1次核酸+6次抗原"篩查。

北京中小學推遲返校一周

而在常住人口2189.3萬人的北京，政府正在采取加大核酸檢測，啟動方艙醫院、中小學推遲返校等各種防控措施。北京官方5月3日下午召開新聞發布會，通報5月2日15時至5月3日15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者53例，其中確診病例47例（普通型2例，輕型45例）、無症狀感染者6例。朝陽區新增27例。官方還稱，自4月22日至5月3日15時，北京市累計報告453例新冠肺炎病毒感染者，涉及14個區。

北京疫情防控發布會還宣布，北京將嚴控中高風險地區人員、有1例及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區和臨時管控區人員出京。"五一"假期後，北京市中小學、幼兒園、中等職業學校暫停到校上課一周（5月5日至5月11日）。5月1日，北京已正式啟用小湯山方艙醫院，並開始收治無症狀感染者和輕型病例。報道稱，小湯山方艙醫院有1200張床位。據北京當局4月30日發布的規定，"五一"假期期間（至5月4日），北京餐飲經營單位暫停堂食服務，改為外賣。此外，北京還試行五一"期間進入公共場所須持48小時內核酸陰性證明的新規，各類公共場所包括北京市內和郊區的景區、酒店、民宿等。主題公園、公共健身房、游泳池等也停止營業至5月4日。

（綜合報道）

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