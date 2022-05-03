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北京中小學延後返校 嚴控人員離境防疫情外溢

中央社 / 北京3日電

中國北京市今天到下午3時再增本土COVID-19病例32例。官方表示，全市中小學、幼兒園、中等職業學校將延後1週返校，同時啓動線上教學。同時，全市將嚴控人員離開北京。

綜合北京青年報等媒體報導，北京市下午舉行的疫情記者會上通報，3日凌晨0時至下午3時，北京新增本土病例32例。從昨天發布會後至今，也就是2日下午3時至3日下午3時，新增本土病例53例。

從4月22日至今，北京累計報告453例COVID-19感染者，涉及14個區。截至目前，全市高風險地區增至12個，中風險地區共34個。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，有1例感染者因為3次上公廁，引發3例續發病例，進而引發了近40例的感染者。

中國大陸的五一小長假到4日結束。北京市教育委員會發言人李奕表示，全市中小學、幼兒園、中等職業學校將延後1週返校，同時啓動線上教學，時間為5日至11日。具體返校時間將根據全市疫情形勢綜合研判後確定。

為了防止疫情外溢擴散，會上也宣布封控區管控區人員等4類人將嚴控離開北京，其他人員「非必要不出京」。確需離開北京者，須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，機場、火車站將加強查驗，對公路離開北京人員也將進行抽查。

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