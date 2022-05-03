快訊

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

中國國產Omicron滅活疫苗 完成臨床首劑接種

中央社 / 台北3日電

陸媒報導，中國國藥集團研發的Omicron變異株滅活疫苗臨床研究，前天（1日）正式在浙江省杭州市完成第一劑接種。

綜合中新網等陸媒報導，這是全球首支針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株Omicron進入臨床試驗的滅活疫苗。疾苗由國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發。

報導說，Omicron去年11月在南非出現並迅速傳播全球後，中國生物和科興兩家公司隨後從香港大學引進Omicron變異毒株，啟動滅活疫苗研發，並於今年4月26日分別獲得中國國家藥監局臨床批件。

該疫苗需接種兩劑，將評估在未施打COVID-19病毒疫苗的18歲及以上人群中的安全性和免疫原性。

報導說，該臨床研究數據獲批後，未曾施打COVID-19疫苗的空白人群可直接接種該疫苗。

報導引述中國工程院院士李蘭娟表示，「Omicron變異株的疫苗研發非常重要，當然原來的疫苗還是有效的，但是針對變異株的疫苗研發以後，將可能會有更好的免疫效果」。

李蘭娟說，下一步還將針對已經施打疫苗的民眾進行臨床試驗。

新冠肺炎

延伸閱讀

屏東6至11歲學童接種疫苗首日195人 施打狀況良好

意願登記明截止 基隆6~11歲學童4日起接種莫德納疫苗

打完3劑疫苗 東勢林場賞桐花享入園優惠

高雄國小校園疫苗首日接種率4成7 少數學童情緒緊張

相關新聞

上海微解封後居民禁用交通工具 有人團購驢代步

上海封城下，奇葩事無處不有。最近多處行政區微解封改為「防範區」，但規定不准使用各種交通工具。為解決出行問題，青浦區有人團...

上海1514萬人微解封 不准用機動車、食物用扁擔挑回家

大陸國家衛健委網站，大陸過去一日新增6015宗新冠病毒本土個案，當中368宗屬確診病例，5647宗為無症狀感染個案。新增...

大陸疫情上海減緩、連三日低於一萬例 北京升溫中

上海疫情明顯減緩，連三天低於萬例，這也是大陸中央確立「動態清零」總方針後，上海近一步接近復工復產的時間。而北京的疫情風險...

上海疫情進一步下降，3日通報新增本土5千病例

上海新增本土疫情進一步下降，上海今早（3）通報新增5千5百例，新增死亡人數也下降至20例；北京則新增62例。

上海活人裝屍袋／機警員工獲五千人民幣 老婦家人送錦旗

上海活人裝屍袋被當死人事件，賞罰併行，上海普陀區民政局與長征福利院相關人員被懲處，發現「遺體」是活人的兩名殯儀館員工被通...

北京故宮室內展廳 因疫關閉

北京單日新增五十例本土病例，使這波疫情本土感染累計達四百例。北京故宮博物院昨宣布，今起關閉所有室內展廳。上海新增七三三三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。