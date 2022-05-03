中國國產Omicron滅活疫苗 完成臨床首劑接種
陸媒報導，中國國藥集團研發的Omicron變異株滅活疫苗臨床研究，前天（1日）正式在浙江省杭州市完成第一劑接種。
綜合中新網等陸媒報導，這是全球首支針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株Omicron進入臨床試驗的滅活疫苗。疾苗由國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發。
報導說，Omicron去年11月在南非出現並迅速傳播全球後，中國生物和科興兩家公司隨後從香港大學引進Omicron變異毒株，啟動滅活疫苗研發，並於今年4月26日分別獲得中國國家藥監局臨床批件。
該疫苗需接種兩劑，將評估在未施打COVID-19病毒疫苗的18歲及以上人群中的安全性和免疫原性。
報導說，該臨床研究數據獲批後，未曾施打COVID-19疫苗的空白人群可直接接種該疫苗。
報導引述中國工程院院士李蘭娟表示，「Omicron變異株的疫苗研發非常重要，當然原來的疫苗還是有效的，但是針對變異株的疫苗研發以後，將可能會有更好的免疫效果」。
李蘭娟說，下一步還將針對已經施打疫苗的民眾進行臨床試驗。
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