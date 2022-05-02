北京累計400病例 故宮因疫情3日起關閉展廳

北京市過去24小時新增COVID-19本土感染50例，使這波疫情本土感染累計達400例。北京故宮博物院今天宣布，3日起關閉所有室內展廳。

北京市有關疫情防控的動作不斷增加。據北京故宮博物院官網消息，根據北京市疫情防控工作要求，3日起，故宮博物院將關閉所有室內展廳，開放時間另行通知。

綜合北京日報app（應用程式）等媒體報導，今天下午舉行的北京市防疫記者會上通報，1日下午3時至2日下午3時，北京新增50例本土COVID-19感染者，其中確診病例41例，無症狀感染者9例。

4月22日以來，北京市累計報告400例新冠肺炎病毒感染者，涉及14個區，其中朝陽區156例，房山區103例，都是較多病例的行政區。截至目前，全市共有高風險地區10個，中風險地區26個。

北京市疾控中心對4月22日以來，引發續發感染者較多的病例分析，認為有3個特徵：一是在傳染期有多人聚餐行為，引發聚集性疫情；二是未接種疫苗，感染風險增加；三是活動範圍較廣，導致疫情多發多點散發。

此外，中新社報導，由國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的Omicron變種病毒滅活疫苗臨床研究1日正式在杭州啓動，當天並完成第1劑接種，標榜是全球首支進入臨床試驗針對Omicron變種病毒的滅活疫苗。