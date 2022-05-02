香港新增283例確診 創高峰期過後新低

香港今天新增283例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，另有5人死亡；整體而言，香港疫情近期持續呈現下降之勢。

今天是香港第5波疫情3月中從高峰回落後，單日確診病例數最少的一次。

由於疫情轉趨緩和，港府近半月來陸續放寬一些對內及對外的防疫限制。

對內方面，港府先前允許小學部分級別恢復上課、食店恢復晚上供應內用，又讓各類處所包括電影院和美容院等重新開放。

對外方面，港府解除了對部分國家的禁飛令，又取消外遊警示制度，並自昨天起允許非香港居民從海外搭機來港。

同時，3日起香港幼兒園及中學也會陸續恢復上課。

外界十分關注當局的上述放寬措施，是否讓好轉的疫情惡化，但香港近期每天確診病例數仍呈現下降趨勢，反映出疫情受到控制。