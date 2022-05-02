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上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

上海多家養老院染疫 最大間3月12日就封控

中央社 / 台北2日電

中國媒體報導，上海這波COVID-19疫情期間，至少有5家養老院出現疫情。其中，上海最大的養老院早在3月12日就已封控，院方向家屬坦承，對疫情控制不夠專業，導致疫情在院內迅速蔓延。

1日上海普陀區的新長征福利院（養老院）把尚有氣息的老人裝進屍袋，差一點送去火化的消息，引起輿論沸騰。年長者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的照料再度受到矚目。

財新網報導，浦東新區市南養老院、東海老年護理醫院；閔行區北橋老年福利院、喜滿樓敬老院；徐匯區蘭公館老年公寓均出現過COVID-19疫情。

其中，東海養老院是上海最大的養老院，這家養老院在4月中旬爆出多起老人死亡事件，當時院內被指出現感染，護理人員、老人均被測出COVID-19陽性，他們均未能受到妥善照顧。

報導揭露，東海養老院曾向去世老人家的家屬發送慰問信道歉。

這封信中坦承，「3月10日我院護工管理者流調檢測出異常，醫院接到通知自3月12日封控」。由於對病毒的傳播速度認識不足，對疫情控制的措施不夠專業，導致疫情在院內迅速蔓延。

信中又說，為阻止疫情蔓延，市、區疾控中心指揮院方快速分批將核酸檢測異常的老人轉運至金山公衛衛生中心、周浦醫院、南華醫院、肺科醫院等多家定點醫療機構，並將醫院部分病區按陰性和陽性重新規整。

「但由於疫情緊急，老人們大多未注射疫苗，導致基礎疾病較重、體質較差的老人病逝」。又由於轉運出去的老人分散多家方艙醫院，導致院方無法獲得資訊，無法將老人的病情在第一時間告知家屬，讓家屬做好心理準備。

東海養老院最後表示，將吸取這次抗疫工作中「深刻的血的教訓」。

4月17日上海官方開始通報有新增死亡，當中絕大多數都是十分年邁的長者，少數接種過疫苗，但對於他們的死因，官方均宣稱，「死亡的直接原因均為自身疾病」。

新冠肺炎 上海

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