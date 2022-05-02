北京五一假期禁堂食 進公共場所要核酸證明

（德國之聲中文網）北京此波疫情累計共報告300例新冠病毒感染者。當局周六（4月30日）宣布，北京餐飲經營單位在「五一」假期期間暫停堂食服務，改為外賣。該規定將持續至5月4日。

不僅如此，北京還試行「五一」期間進入公共場所須持48小時內核酸陰性證明的新規，各類公共場所包括北京市內和郊區的景區、酒店、民宿等。

法新社記者看到，平日裡車水馬龍的王府井商業街空空蕩蕩。故宮外則排起檢測核酸的長隊。這已成為北京的新常態。離故宮不遠的一家餐廳，各式冷盤裝在外賣盒子裡，靜靜地躺在擺在門口的桌子上，工作人員在裡面閒聊。一位不願透露姓名的年輕服務員說：「對我們當然不好，但總體而言，為了國家的利益，這是必要的。」他說，通常他們一天的營業額有1萬元，現在只有一兩千元。

環球影城主題公園在過去5個月裡迎接了200多萬游客，5月1日則宣布暫時關閉，重新營業時間待以後通知。所有室內公共健身房、游泳池等等也從從周日開始暫停，直到5月4日。

與此同時，北京已開始建方艙，並宣布已完成4000張床位的改建儲備任務，未來還將在一些大型場地抓緊規劃建設較大規模方艙。

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進在微博發文說，「五一期間北京全市餐館暫停堂食，電影院停放影片，這些對假日經濟的衝擊還是相當大的。很多餐館就指著這個假期賺些收入，這下基本泡湯了。郊區農家樂同樣將是重災區。」胡錫進表示，「全市五一暫停堂食，這很出乎我這個市民的預料」，但他立即也為官方辯護說，「市政府和朝陽區政府應該都不算是『一刀切』了，市民們挺滿意了」，「北京市的這一決定是面對疫情的緊急情況被迫做出的」。

在受到嚴格審查的微博留言中，還能看到一些尚未被過濾掉的網民的聲音：「我很理解衙門老爺怕丟帽子的想法，但是那幫窮做飯的和窮開店的吃什麼去呢？」，「今天五一，北京官方禁止餐館堂食，據說很多餐館在飯店外擺攤賣菜。它們胡搞幾時休？」

（據法新社等）

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