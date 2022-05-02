快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京五一假期禁堂食 進公共場所要核酸證明

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）北京此波疫情累計共報告300例新冠病毒感染者。當局周六（4月30日）宣布，北京餐飲經營單位在「五一」假期期間暫停堂食服務，改為外賣。該規定將持續至5月4日。

不僅如此，北京還試行「五一」期間進入公共場所須持48小時內核酸陰性證明的新規，各類公共場所包括北京市內和郊區的景區、酒店、民宿等。

法新社記者看到，平日裡車水馬龍的王府井商業街空空蕩蕩。故宮外則排起檢測核酸的長隊。這已成為北京的新常態。離故宮不遠的一家餐廳，各式冷盤裝在外賣盒子裡，靜靜地躺在擺在門口的桌子上，工作人員在裡面閒聊。一位不願透露姓名的年輕服務員說：「對我們當然不好，但總體而言，為了國家的利益，這是必要的。」他說，通常他們一天的營業額有1萬元，現在只有一兩千元。

環球影城主題公園在過去5個月裡迎接了200多萬游客，5月1日則宣布暫時關閉，重新營業時間待以後通知。所有室內公共健身房、游泳池等等也從從周日開始暫停，直到5月4日。

與此同時，北京已開始建方艙，並宣布已完成4000張床位的改建儲備任務，未來還將在一些大型場地抓緊規劃建設較大規模方艙。

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進在微博發文說，「五一期間北京全市餐館暫停堂食，電影院停放影片，這些對假日經濟的衝擊還是相當大的。很多餐館就指著這個假期賺些收入，這下基本泡湯了。郊區農家樂同樣將是重災區。」胡錫進表示，「全市五一暫停堂食，這很出乎我這個市民的預料」，但他立即也為官方辯護說，「市政府和朝陽區政府應該都不算是『一刀切』了，市民們挺滿意了」，「北京市的這一決定是面對疫情的緊急情況被迫做出的」。

在受到嚴格審查的微博留言中，還能看到一些尚未被過濾掉的網民的聲音：「我很理解衙門老爺怕丟帽子的想法，但是那幫窮做飯的和窮開店的吃什麼去呢？」，「今天五一，北京官方禁止餐館堂食，據說很多餐館在飯店外擺攤賣菜。它們胡搞幾時休？」

（據法新社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎

相關新聞

北京五一假期禁堂食 進公共場所要核酸證明

北京此波疫情累計共報告300例新冠病毒感染者。當局周六（4月30日）宣布，北京餐飲經營單位在「五一」假期期間暫停堂食服務，改為外賣。

北京疫情吃緊 急關閉環球影城

上海疫情稍緩，北京疫情持續。北京昨通報，四月卅日下午三時至五月一日下午三時，新增五十五例本土，自四月廿二日至今已累計三五...

陸戲院因疫情無觀眾 戲院經理：日收入不足500元人民幣

今年3月，中國多地開始爆發新冠疫情。4月28日，北京市朝陽區新聞出版局發布通知，決定即日（28日）起暫停電影放映活動，恢復時間另行通知。

疫情下大陸景點遊客少 陸媒：兵馬俑景區「俑比人多」

今年五一長假由4月30日開始，往年大陸各大旅遊景點均擠滿遊客，不過大陸多地近日因疫情而實施嚴格的防疫封控，各大旅遊景點遊...

北京啟用「小湯山方艙醫院」 已收治12人

面對本土疫情嚴峻，在日前宣布啟動方艙醫院建設後，北京市政府1日宣布，有1,200張床位的「小湯山方艙醫院」已正式啟用，目...

北京防疫升級禁堂食 網民哀號：朝鮮化了？

繼上海後，北京疫情也拉緊報？繼前天突在五一連假前收緊疫情管控措施後，北京昨天再加碼升級，不僅暫停1至4日全市餐飲堂食，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。