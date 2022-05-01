北京市：疫情處於高原期 小湯山方艙醫院啟用

北京市自4月22日至今已累計350名COVID-19病例，全市存在2條獨立傳播鏈。官方表示，全市疫情整體處於「高位平台期」。北京小湯山方艙醫院今天正式啟用，共1200張床位。

綜合新京報等媒體報導，北京市政府防疫記者會今天通報，從4月30日下午3時至5月1日下午3時，北京市新增COVID-19感染者55例，其中確診病例51例、無症狀感染者4例。

自4月22日以來，北京市累計報告350例感染者，涉及14個區，其中朝陽區143例。截至目前，北京共有高風險地區7個及中風險地區28個。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，當前全市疫情防控處於「最緊要關頭」，新增感染者大多來自管控人員，仍存在少量通過社區篩查發現的感染者，疫情總體處於高位平台期。

會上指出，北京市已累計完成158例本土感染者標本測序，經序列比對結果提示，全市存在2條獨立傳播鏈，均與近期北京以外聚集性疫情及外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

北京市衛健委新聞發言人李昂表示，當前北京疫情呈現多點散發與聚集性疫情交織態勢。為做好無症狀感染者及輕型病例的集中收治工作，決定今天起正式啓用小湯山方艙醫院。

他表示，北京市新冠肺炎疫情防控工作領導小組是「未雨綢繆、防患未然」，提前啓動小湯山方艙醫院改造和新病區建設工程。小湯山方艙醫院以單棟樓、每棟3層為1個隔離單元，共9個隔離單元、1200張床位。

北京在4月29、30日展開第3輪區域核酸篩查，累計採樣2181萬人次，已全部完成檢測，共篩查出8管混採陽性。5月1至4日還將繼續展開2輪區域核酸篩查。