香港第5波疫情 單日新增300例確診創近3個月新低
香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案300例，是2月5日以來單日呈報個案數量的最低紀錄；但增加死亡個案5例，病死率達0.76%。
香港官方1日下午舉行疫情記者會作上述表示。
據星島日報、香港01等港媒報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，香港過去24小時單日新增300例確診，其中有22例為境外移入案例；另再增5例病人離世，病死率達0.76%。
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說明，隨著疫情緩和，會檢視人手及運作安排，稍後會恢復普通科門診部分暫停中的服務，以及增加診症名額，詳情會再對外公布。
據官方統計資料，香港第5波疫情期間，總確診人數累計達119.1萬人，死亡人數累計達9100人。
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