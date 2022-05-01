細化精準防控 上海公布達成社會面清零標準

上海市今天公布達成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社會面清零的標準。當中劃定出「社會面基本清零」與「社會面清零」的要項，顯示上海「精準防控」進一步的細化。

上海市今天上午召開疫情防疫記者會。上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝說，關於社會面清零的標準，是以行政區為單位，區內社會面（管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。

顧洪輝表示，如果連續3天單日新增數在區內總人口數占比小於10萬分之1，就可認為「社會面基本清零」；如果連續3天單日新增數為零，就實現了「社會面清零」。

按上述標準，顧洪輝指出，目前上海符合「社會面基本清零」的有6區，即奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。在做好「三區」管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」，之後繼續實現「社會面清零」的目標。

尚未達到「社會面基本清零」標準的其他區域，主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，將實施「全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等措施。

浦東新區因區域面積較大等原因，按照街鎮劃分，實施分區分級差異化防控措施。目前，浦東新區宣橋、泥城、大團、萬祥、老港等5個鎮，已符合「社會面基本清零」的標準。

顧洪輝表示，為減少對市民生活的影響，將持續動態梯次調整「三區」管控範圍。目前封控區人口數下降至300多萬人，管控區人口數約600萬人，防範區人口數上升至1500多萬人。本輪疫情社會面清零之後，上海將進入常態化防控階段。

上海市衛健委主任鄔驚雷則公布，上海1日至7日將持續展開核酸檢測工作。對於封控區，每天進行一次核酸採樣；管控區採用「3次核酸+4次抗原」組合篩查方式；防範區採用「1次核酸+6次抗原」組合篩查方式。

上海今天通報本土染疫數降至萬例以下，為7872例。因收診人數愈來愈少，上海昨天關閉首個市級方艙醫院（嘉荷新苑方艙醫院）。該艙是3月24日開艙，主要收治輕症與無症狀感染者。