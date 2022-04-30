香港新增363例確診 10人病亡
香港今天新增363例COVID-19確診病例，過去24小時又有10人染疫死亡。
據香港電台報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會表示，新增確診病例中，有25例為境外移入，其中14人是昨天抵港，其餘是本土病例。
最近幾天，香港單日新增確診數字持續低於500。
張竹君表示，目前難以評估何時確診數字會下跌至雙位數，也難說香港是否有免疫屏障。有大學推算即便香港有幾百萬人感染，但仍有200至300萬人未確診，就算已接種疫苗也有機會受感染。
她說，如果市民多聚集，人流增加，疫情有機會反彈，而全世界不少地方都放寬防疫措施，本港要面對境外移入病例的壓力，當局會繼續監察情況。
香港第五波疫情自1月初爆發至今，累計確診119萬1579例，9095人染疫死亡。
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