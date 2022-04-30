快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

上海首次實現社會面清零 社區無新增病例

中央社 / 台北30日電

上海COVID-19本土病例持續下降，29日新增確診和無症狀感染者合計1萬181例。據報導，部份確診病例是此前的無症狀感染者，其餘病例在隔離管控中發現，意味上海市首次實現社會面清零。

人民日報健康客戶端（App）報導，29日上海新增本土確診病例1249和無症狀感染者8932例，其中985例確診病例屬於此前的無症狀感染者，264例確診病例和8932例無症狀感染者在隔離管控中發現，意味著在社區並沒有發現新增病例，上海市本輪疫情中首次實現社會面清零。

報導梳理了上海最近一週的疫情數據稱，上海報告本土病例總數持續在高位，但已明顯呈現下降趨勢。最近7天在非隔離管控區發現的病例數目也持續下降，分別為280、217、217、171、192、108；而29日在非隔離管控區發現的病例數是0。

報導引述上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組長、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江表示，最近上海病例數目已經呈現斷崖式下降，有信心對上海會出現疫情轉折點。

方邦江提到，目前住院者中，60歲以上老人占30%，60%有基礎疾病，上海市下一步防控疫情的重點，是防治重症發生率和降低死亡率。

新冠肺炎

延伸閱讀

風險趨緩 上海1200萬人可望解封出門

上海第二批復工企業「白名單」 華為及多家物流業入列

上海公布第二批復工白名單 華為、紫光在列

上海首度出現單日「社會面清零」！疫情已露曙光

相關新聞

五一連假 北京突收緊封控 網怒：玩文字遊戲的封城

北京新冠病毒疫情升溫，北京官方昨天趕在五一連假前夕臨時宣布收緊封控措施，要求市民五一期間進入公共場所、連假後返崗都須持4...

中國堅持動態清零 禁自行變通 李斌：疫情防控是「全國一盤棋」

中國嚴格的防疫政策引發愈來愈多的不滿與質疑，中國國新辦昨特別舉行記者會為「動態清零」辯護。中國國家衛健委副主任李斌強調，...

風險趨緩 上海1200萬人可望解封出門

上海疫情風險趨緩，上海當局昨天表示，多達1238萬上海居民，幾乎是這個城市人口的一半，現在都在低風險地區，這意味著他們可...

囤菜沒封控…北京人嘗惡果、菜湯加肉吃3天 有人趕緊轉賣蔬菜

「囤菜一時爽，保鮮傷腦筋。」可能是近期不少北京朋友們的真實寫照，以致於把冰櫃帶火了，結果發現新鮮菜每天都能買到，米麵糧油供應也很充足……有人連吃三天菜湯加肉、有人轉賣多餘的蔬菜瓜果。

吵架1分鐘…杭州男嘗惡果 被列確診密接換來14+7天

1999年出生的C男（化名）怎麼都沒想到，與陌生人的一次偶爾口角，竟讓自己成為了「密接」，按要求他要進行14天集中隔離和...

海內外疫情趨緩 香港取消外遊警示

香港昨天新增366例新冠確診病例，11人死亡。由於全球疫情有下降趨勢，港府宣布，將自5月1日起，不再對受疫情影響的國家或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。