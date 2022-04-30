病例續增 北京市要求搭乘大眾運輸須核酸證明

北京市的本土病例持續增加，據報導，為防控疫情，官方要求「五一」勞動節假期間，進入各類公共場所要持48小時內核酸檢測證明；5月5日起搭乘大眾通輸工具，要持7天內核酸檢測證明。

綜合陸媒報導，北京官方昨天舉行COVID-19疫情防控工作記者會，作了上述表示，

當局要求，民眾於明天（5月1日）開始的「五一」假期期間，進入各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，要持48小時內核酸檢測陰性證明；假期後，要持48小時內核酸檢測陰性證明，才可返工返學。

此外，5月5日起，進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，都要持有7天內核酸檢測陰性證明。

據官方通報，中國大陸29日新增的本土疫情降至1萬703例，其中上海市占1萬181例，近日備受關注的北京市則有54例，包括48例本土確診及6例本土無症狀感染。