深圳經驗成楷模 中國動態清零強調以快制快

中國衛生當局今天重申疫情防控堅持「動態清零」。官員數度強調，面對傳染力強的Omicron，必須「以快制快」，並指廣東深圳市採取有效的策略和打法，就能實現動態清零。

上海因疫情失控而封城前，今年2至3月，深圳出現Omicron疫情，3月13日新增85例後，當地發布通告，3月14日至20日展開封閉式管理，進行3輪全員核酸檢測。深圳經過7天的「靜默期」後，宣布實現社會面清零，有序回復生產生活。

Zaker吳曉波頻道28日發文指出，今年以前，中國大陸各地的疫情防控都是「逐步升級」，一方面是防疫部門需要時間來評估疫情，另一方面則是不希望對市民的生產生活造成太大影響。

可是到了上海，「逐步升級」卻成為最受詬病的地方。一方面造成疫情遷延日久，保供困難；另一方面7天之後又7天，7天之後又7天，防疫思路變幻，不斷改寫民眾的心理預期，讓很多人心態崩潰。

文章直指，昔日上海的高分作業，是靠快速流調找到所有密接、次密接，隔離管控，從而減少區域性封鎖。如今，這個辦法追不上Omicron的傳播速度。

文章並指，深圳以7天時間速戰速決，「深圳經驗」提供了新的解題思路。其後面對Omincron，多地把深圳這種思路用到了極致，許多城市陸續在主城區實施靜態管理，網友稱之為 「一例封城」。

文章最後強調，既然選擇動態清零，就該拿出最好的動態清零。

中國國務院新聞辦公室29日舉行「堅持『動態清零』做好疫情防控工作」國際記者會。

國家衛健委副主任李斌強調，中國有能力、有信心在發現本土疫情時，快速反應、精準防控、「以快制快」，採取全方位綜合措施，在最短時間內撲滅疫情，以最小的成本實現最大的防控效果。

他說，只有各地堅持「動態清零」不動搖，努力控制住本地的疫情，才能贏得全國疫情防控的全面勝利。

李斌還意有所指強調，如果個別地方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散，導致疫情外溢，甚至出現跨區域的傳播，成為疫情的「傳播器」和「放大器」，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。

當被問及北京這次疫情防控從上海那裏學到什麼經驗，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，Omicron的傳播速度太快，隱匿性太強，所以必須要優化完善過去對待COVID-19原始株以及變異株的打法。

他強調，總的一條就是「以快制快」，「病毒傳播得快，我們出手的速度，工作的力度和速度要更快，要和這種病毒在時間上進行賽跑，這是一個非常重要的變化」。

梁萬年並指出，比如廣東深圳、吉林長春和吉林市、天津等，都經歷了Omicron的侵襲。但是實踐證明，採取有效的策略和打法，能夠有效控制疫情的傳播，來實現「動態清零」，所以這個信心必須要牢固樹立。