香港新增366例確診 11人病亡
香港今天新增366例COVID-19確診病例，過去24小時又有11人染疫死亡。
衛生官員今天在記者會作以上通報，並指新增確診病例中，有14例為境外移入，其中8人是昨天抵港，其餘是本土病例。
最近幾天，本地單日新增確診數字持續低於500。
香港即將迎來為期3天的勞動節連假。衛生官員呼籲市民要避免前往人多聚集地方，並戴好口罩做好個人衛生。
香港第五波疫情自1月初爆發至今，累計確診119萬1216例，9085人染疫死亡。
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